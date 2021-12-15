АПИ спасет ваш дом и вашу жизнь



О существовании автономных пожарных извещателей сегодня знает каждый. Необходимость их установки уже давно не вызывает сомнений, однако, многие люди пока не очень четко понимают важность данного прибора и то, что именно он может вовремя оповестить об опасности и дать возможность спасения людей и имущества от пожара.

Чтобы обезопасить вас и ваших близких, работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ежедневно предлагают вам задуматься об установке в вашем жилье автономного пожарного извещателя. В преддверии нового года и в рамках акции «Извещатель в каждый дом» спасатели не только рекомендуют установку АПИ, но и дарят этот маленький полезный прибор жителям своего района.

В воскресенье инспектор инспекции надзора и профилактики Пуховичского РОЧС направился по улицам Петра Гучка, Новая Заря города Марьина Горка, чтобы обследовать домовладения и для безопасности жителей установить АПИ. Не остались без внимания и прилежащие деревни Пуховичского района, в домах которых встречали доброжелательные жители.

— Чтобы защитить себя и своих близких от пожаров, принимайте заранее меры по пожарной безопасности Ваших домовладений. И помните, что одной из эффективных мер является установка автономных пожарных извещателей, — проинформировал жителей инспектор Пуховичского РОЧС Андрей Чекан.

Жителям была вручена и размещена в ближайших магазинах наглядно-изобразительная продукция, на которой даны рекомендации о пользе и по использованию АПИ.