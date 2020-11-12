Арендовать можно? Узнали, как развита система проката в Марьиной Горке

Минск является отличным примером развитой спортивной инфраструктуры. Помимо возможности заниматься спортом в залах и на специальных площадках, здесь можно найти и пункты проката спортивного инвентаря. Велосипеды, лыжи, сноуборды, ролики, коньки, тренажеры и инвентарь для туристических походов можно арендовать на некоторое время. Мы решили проверить, как развита система проката в Марьиной Горке.

Многие хотят держать себя в тонусе. А дойти до спортивного зала после рабочего дня — не все. Выручил бы спортивный инвентарь. Но он стоит целое состояние и занимает место в квартире! Поэтому гораздо удобнее взять его напрокат.

Знакомые посоветовали мне заглянуть в Пуховичский районный комбинат бытового обслуживания. Здесь раньше работал пункт проката, и без проблем можно было взять лыжи, надувные матрасы или все необходимое для турпохода. Но, как оказалось, пункт уже давно закрыт.

Как пояснили в РКБО, когда идея организовать прокат только появилась, из государственного бюджета была выделена определенная сумма денег. Это позволило купить все необходимое и предоставить людям возможность арендовать, в том числе, спортинвентарь на некоторое время. Но за несколько лет он пришел в негодность, а на покупку нового средств не было. Вот и пришлось прокат закрыть.

Следующее место, куда я отправилась, — ФОЦ «Виктория». Здесь в зимний сезон можно взять напрокат коньки. Предположила, что в оздоровительном центре мог бы оказаться и другой спортивный инвентарь в аренду. Но, как оказалось, проката здесь нет, а единственный способ получить спортинвентарь — записаться на платные занятия. Но такой вариант подходит далеко не всем, особенно если учитывать непростую эпидемиологическую ситуацию.

Вариантов для поиска точек проката в городе больше не оставалось, поэтому я решила разузнать, можно ли арендовать спортинвентарь в Минске. Не было ничего удивительного в том, что список снаряжения, которое можно взять напрокат, оказался огромным. Но доставка осуществляется только по Минску.

А что «скажут» соцсети? Случайным образом я вышла на страницу ВКонтакте, где нашла информацию об аренде в Марьиной Горке спортивных тренажеров, а также всего необходимого для туристических походов: котелков, палаток и спальных мешков.

В общем, найти спортивный инвентарь можно, но для этого нужно потратить время на поиски. А насколько проще было бы просто прийти в точку проката…

Ольга ФИЛЁНЧИК.