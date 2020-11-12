Будь в курсе Важное 

Арендовать можно? Узнали, как развита система проката в Марьиной Горке

120 Redactor Комментариев нет

Фото носит иллюстративный характер.

Минск является отличным примером развитой спортивной инфраструктуры. Помимо возможности заниматься спортом в залах и на специальных площадках, здесь можно найти и пункты проката  спортивного  инвентаря. Велосипеды, лыжи, сноуборды,  ролики, коньки, тренажеры и инвентарь для туристических походов можно арендовать на некоторое время.  Мы  решили  проверить,  как  развита  система проката в Марьиной Горке.

Многие хотят держать себя в тонусе. А дойти до спортивного  зала  после рабочего дня — не все. Выручил бы спортивный инвентарь.  Но  он  стоит  целое состояние и занимает  место в квартире! Поэтому гораздо удобнее взять его  напрокат.

Знакомые посоветовали мне заглянуть в Пуховичский районный комбинат бытового обслуживания. Здесь раньше работал  пункт проката, и без проблем можно было взять лыжи, надувные матрасы или все необходимое для турпохода. Но, как оказалось, пункт  уже  давно   закрыт.

Как пояснили в РКБО, когда идея организовать прокат только появилась, из государственного бюджета была   выделена   определенная сумма  денег.  Это позволило купить все  необходимое  и   предоставить людям   возможность  арендовать, в том числе,  спортинвентарь  на  некоторое время. Но за несколько лет он пришел в негодность, а на покупку нового средств не было. Вот  и  пришлось прокат закрыть.

Следующее место, куда я отправилась, — ФОЦ «Виктория».  Здесь в зимний сезон можно взять  напрокат коньки. Предположила, что в оздоровительном центре мог бы оказаться и другой спортивный инвентарь  в аренду. Но, как оказалось, проката здесь нет, а единственный способ получить спортинвентарь — записаться на платные занятия. Но такой вариант подходит далеко не всем, особенно  если учитывать непростую эпидемиологическую    ситуацию.

Вариантов для поиска точек проката в городе больше не оставалось, поэтому  я  решила  разузнать, можно ли арендовать спортинвентарь в Минске. Не было ничего удивительного  в  том,   что список снаряжения, которое  можно   взять   напрокат, оказался огромным. Но доставка осуществляется только  по  Минску.

А  что  «скажут»   соцсети?  Случайным  образом я   вышла  на  страницу  ВКонтакте,  где нашла информацию об аренде в Марьиной   Горке  спортивных   тренажеров, а также  всего  необходимого для туристических  походов:  котелков, палаток  и  спальных  мешков.

В общем, найти спортивный  инвентарь можно, но для этого нужно потратить  время на поиски. А насколько проще было бы просто прийти в точку  проката…

Ольга  ФИЛЁНЧИК.

 

Вам также может понравиться

В корыстных целях — в минувшем году в районе выявлено 17 коррупционных преступлений

Redactor 0

Популяционный иммунитет к COVID-19 в Беларуси после первой волны оценивается в 15-20%

Redactor 0

В Пуховичском районе проходит акция «За безопасность —  вместе»

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿