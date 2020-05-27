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Ароматных дел мастер- пуховчанка занимается мыловарением

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Говорят, что в каждом человеке живет талант, но вот только не всякий  умеет его почувствовать и раскрыть. У Юлии Волкович из Марьиной Горки неожиданное увлечение раскрыло такой творческий потенциал, что она уже и сама удивляется, как раньше жила без этого. А увлеклась Юлия мыловарением.

В интернете случайно увидела,  как этим занимаются другие. Позже настойчиво посоветовала  подруга, которая говорила, что мыловарение — дело затратное, но очень интересное. Решила и она попробовать. Заказала мыльную основу, красители и всего несколько формочек для изготовления мыла.  Сразу сделала сердечко, валенок. Они были коричневого цвета.

— Но я особо не расстроилась тогда, — вспоминает Юлия. — Для меня это все было  совершенно  новое, но вдруг появился такой интерес. Подумала, надо двигаться дальше. В интернете нашла группы людей, которые этим занимаются, и начала учиться у них.

А через полгода проб и ошибок уже была и первая выставка работ.

— Я вступила  в творческое объединение “Марьина скарбница” при районном центре культуры. Это стало хорошей возможностью заявить о себе. Перед праздником  8 Марта в центре  культуры организовали праздничную торговлю, и я там выставила свои  работы, — рассказывает  Юлия. —  Конечно, очень  волновалась.  Даже  не ожидала, что многим они понравятся, и все быстро раскупится.  Самыми популярными   фигурками   из   мыла ручной  работы   оказались тюльпаны. Их  хорошо покупали  на подарки  к празднику.

Училась мыловарению Юлия  увлеченно  и  настойчиво.

— Из готовых ингредиентов можно приготовить мыло на водяной бане или в микроволновке. Труд этот тяжелый, требует усидчивости и аккуратности. Есть, например,  формы, в которые надо заливать составляющие ингредиенты  пипеткой, и это занимает  несколько часов. В мыло я  добавляю всевозможные масла, благодаря чему оно становится очень ароматным,  мягким и  хорошо  ухаживает за кожей. Кроме мыла, делаю так называемые бомбочки для ванной. Их очень любят дети.

Юлия  охотно предлагает свои работы  на праздниках деревень, которые проводятся в районе,  на выставках-продажах ко Дню Победы, Дню Независимости Республики  Беларусь и  других. Кроме того, она проводит мастер-классы, делится своим  опытом.

Фотографии своих “маленьких шедевров”  Юлия выкладывает в интернете на страничках  в социальных сетях “В контакте”, “Одноклассники”, в группе “Волшебное мыло”.  Сейчас она не смотрит, как делают другие, а придумывает сама, как необычно представить свое ароматное мыло, чтобы вызвать интерес и у взрослых, и у  маленьких ценителей ее творчества.

У Юлии уже есть постоянные клиенты, которые хорошо знают, что в свои произведения мастер вкладывает тепло своих рук и души. Некоторые организации, готовясь к праздникам,  делают у Юлии  заказ  на подарки для своих работников.

— Сейчас все ингредиенты для мыловарения я закупаю, — продолжает  рассказ  Юлия. — А  еще хочу освоить “мыло с нуля” из натуральных компонентов. Делать скрабы для тела и мыло с натуральной мочалкой внутри. Есть идея  мыльных букетов: розы, тюльпаны, ромашки. Или, например, мыло с открыткой,  с магнитом внутри. Наборы для взрослых и детей.

В коллекции мастера  мыловарения более 300 пластиковых и  силиконовых форм, которые помогают развернуться фантазии. А ее у Юлии не отнять.  К каждому празднику она воплощает  все  новые и  новые задумки.

Если говорить о том,  что это  — хобби или больше работа, Юлия с улыбкой отвечает: хобби, которое  приносит доход. Цены на свое мыло  она формирует по такому принципу: смогла бы  сама купить или нет.

И основная работа у Юлии Волкович  тоже есть. Она — учитель младших классов ГУО «Блужский УПК детский сад-базовая школа   имени    Николая   Чепика».   Каждый   день   добирается в сельскую школу электричкой. Работа  тоже  приносит ей немало положительных эмоций. А увлечение мыловарением — ни с чем не сравнимый полет фантазии, когда ты творишь, создаешь кусочек радости из нежнейшего цвета и запаха.

Творчество наполняет жизнь новыми красками. Поддерживают мастера родители, бабушка и два сына,  которые уверены, что их мама умеет дарить  людям праздник.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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