Ароматных дел мастер- пуховчанка занимается мыловарением

Говорят, что в каждом человеке живет талант, но вот только не всякий умеет его почувствовать и раскрыть. У Юлии Волкович из Марьиной Горки неожиданное увлечение раскрыло такой творческий потенциал, что она уже и сама удивляется, как раньше жила без этого. А увлеклась Юлия мыловарением.

В интернете случайно увидела, как этим занимаются другие. Позже настойчиво посоветовала подруга, которая говорила, что мыловарение — дело затратное, но очень интересное. Решила и она попробовать. Заказала мыльную основу, красители и всего несколько формочек для изготовления мыла. Сразу сделала сердечко, валенок. Они были коричневого цвета.

— Но я особо не расстроилась тогда, — вспоминает Юлия. — Для меня это все было совершенно новое, но вдруг появился такой интерес. Подумала, надо двигаться дальше. В интернете нашла группы людей, которые этим занимаются, и начала учиться у них.

А через полгода проб и ошибок уже была и первая выставка работ.

— Я вступила в творческое объединение “Марьина скарбница” при районном центре культуры. Это стало хорошей возможностью заявить о себе. Перед праздником 8 Марта в центре культуры организовали праздничную торговлю, и я там выставила свои работы, — рассказывает Юлия. — Конечно, очень волновалась. Даже не ожидала, что многим они понравятся, и все быстро раскупится. Самыми популярными фигурками из мыла ручной работы оказались тюльпаны. Их хорошо покупали на подарки к празднику.

Училась мыловарению Юлия увлеченно и настойчиво.

— Из готовых ингредиентов можно приготовить мыло на водяной бане или в микроволновке. Труд этот тяжелый, требует усидчивости и аккуратности. Есть, например, формы, в которые надо заливать составляющие ингредиенты пипеткой, и это занимает несколько часов. В мыло я добавляю всевозможные масла, благодаря чему оно становится очень ароматным, мягким и хорошо ухаживает за кожей. Кроме мыла, делаю так называемые бомбочки для ванной. Их очень любят дети.

Юлия охотно предлагает свои работы на праздниках деревень, которые проводятся в районе, на выставках-продажах ко Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь и других. Кроме того, она проводит мастер-классы, делится своим опытом.

Фотографии своих “маленьких шедевров” Юлия выкладывает в интернете на страничках в социальных сетях “В контакте”, “Одноклассники”, в группе “Волшебное мыло”. Сейчас она не смотрит, как делают другие, а придумывает сама, как необычно представить свое ароматное мыло, чтобы вызвать интерес и у взрослых, и у маленьких ценителей ее творчества.

У Юлии уже есть постоянные клиенты, которые хорошо знают, что в свои произведения мастер вкладывает тепло своих рук и души. Некоторые организации, готовясь к праздникам, делают у Юлии заказ на подарки для своих работников.

— Сейчас все ингредиенты для мыловарения я закупаю, — продолжает рассказ Юлия. — А еще хочу освоить “мыло с нуля” из натуральных компонентов. Делать скрабы для тела и мыло с натуральной мочалкой внутри. Есть идея мыльных букетов: розы, тюльпаны, ромашки. Или, например, мыло с открыткой, с магнитом внутри. Наборы для взрослых и детей.

В коллекции мастера мыловарения более 300 пластиковых и силиконовых форм, которые помогают развернуться фантазии. А ее у Юлии не отнять. К каждому празднику она воплощает все новые и новые задумки.

Если говорить о том, что это — хобби или больше работа, Юлия с улыбкой отвечает: хобби, которое приносит доход. Цены на свое мыло она формирует по такому принципу: смогла бы сама купить или нет.

И основная работа у Юлии Волкович тоже есть. Она — учитель младших классов ГУО «Блужский УПК детский сад-базовая школа имени Николая Чепика». Каждый день добирается в сельскую школу электричкой. Работа тоже приносит ей немало положительных эмоций. А увлечение мыловарением — ни с чем не сравнимый полет фантазии, когда ты творишь, создаешь кусочек радости из нежнейшего цвета и запаха.

Творчество наполняет жизнь новыми красками. Поддерживают мастера родители, бабушка и два сына, которые уверены, что их мама умеет дарить людям праздник.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.