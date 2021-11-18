В деревообрабатывающем цеху Пуховичского лесхоза продолжается техническое переоснащение

Ассортимент выпускаемой Пуховичским лесхозом продукции с прошлого месяца значительно расширился. В деревообрабатывающем цеху в октябре запустили углопильный станок “Барс-5” российского производства, предназначенный для пиления круглого леса. На станке можно распилить бревно диаметром до 60 сантиметров.

На новом станке можно не только изготавливать доску, но и распилить брус любого размера, вплоть до сечения 200 на 200 миллиметров.

— Раньше мы не могли выполнять такие единичные заказы. Теперь же мы можем выполнить любой заказ, будь то стропильная система, контррейка и прочие материалы для строительства. С помощью компьютера можно легко просчитать заданные размеры, — рассказывает главный инженер Пуховичского лесхоза Дмитрий Брижевич. — В основном на этом оборудовании будут выполняться заказы населения. Людям выгодно приобретать готовые пиломатериалы у нас. Это дешевле, чем заказывать в частных организациях.

Есть и экспортные заказы. Уже на новом углопильном станке мы изготовили пиломатериалы для поставки в Германию и Прибалтику. Пока работает один станочник, но планируется, что процесс будет организован без выходных, а объем производства составит до 300 метров кубических обрезного пиломатериала в месяц. Сейчас этот показатель составляет 11 метров кубических в день. Станочнику помогают два укладчика: работа не является полностью автоматизированной.

На этом технические обновления в деревообрабатывающем цеху Пуховичского лесхоза не заканчиваются. Уже в следующем году планируется приобрести сушильный комплекс, в котором четыре камеры будут пропускать по 50 метров кубических леса за неделю. Например, можно будет высушить заготовки для дальнейшего производства половой доски и другой продукции.

Планируется закупить линию по производству поддонов, на которые сейчас большой спрос, а также линию по производству бобышек для них, которые будут производиться из опилок и щепы. Таким образом будет создано безотходное производство.

К слову, модернизация в цеху идет постоянно. Летом здесь установили дробилку на линии лесопиления, что позволило самим производить щепу из отходов лесопиления и увеличить производительность самой линии.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.