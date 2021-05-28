Аварийные деревья, дороги, благоустройство — с такими проблемами обратились пуховчане к председателю райисполкома во время «прямой телефонной линии» и приема граждан

Аварийные деревья, дороги, благоустройство — с такими проблемами граждане обратились к председателю районного исполнительного комитета Виктору Коледа во время «прямой телефонной линии» и приема граждан, которые проходили в Туринском сельисполкоме.

Наталья К., деревня Русаковичи. Женщину беспокоит растущее возле ее усадьбы дерево, которое она считает аварийным. Наталья рассказала, что еще в прошлом году обращалась с просьбой удалить этот объект растительного мира. По ее словам, после обращения приезжали специалисты, которые дерево осмотрели, но не удалили. Письменный ответ она не получила.

Виктор Михайлович пообещал разобраться. Если дерево еще в прошлом году действительно признали аварийным и не удалили, ответственные за это службы понесут наказание. Если дерево не аварийное — оно будет расти. Специалисты прояснят ситуацию в ближайшее время.

Зинаида И., агрогородок Пуховичи. Во дворе дома, где живет гражданка, ведутся работы по благоустройству. Женщина опасается, что в ходе этих работ за счет детской площадки увеличат стоянку для автомобилей. По ее мнению, парковочных мест для машин в их дворе достаточно.

Виктор Михайлович пояснил, что работы по благоустройству дворовой территории, о которой шла речь, проводятся в рамках сложившейся там планировки. Председатель райисполкома дал задание собрать жильцов домов, образующих этот двор, и довести до их сведения поступившее обращение, обсудить сложившуюся ситуацию.

Ольга Л., агрогородок Голоцк. Основная проблема, с которой обратилась гражданка — состояние дорожного покрытия на улице, где она живет. По ее словам, во время дождей дорога превращается в грязь. Еще одна проблема — бездомные собаки.

Виктор Михайлович пообещал, что специалисты выедут в агрогородок Голоцк и изучат озвученные проблемы.

Наталья ПАРХОМЧИК.