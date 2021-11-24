В Пуховичском районе, недалеко от деревни Подбережье, 23 ноября на гомельской трассе столкнулись автомобили Mazda MPV и Iveco Deily. В аварии пострадал 69-летний водитель «Мазды», который, по предварительным данным, был виновником аварии.

Происшествие случилось около 16:00 на 50 километре автотрассы М5 «Минск — Гомель». Об этом рассказала корреспонденту МЛЫН.BY представитель отделения агитации и пропаганды Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Елена Соколова.

— Автомобилем «Мазда» управлял 69-летний житель Жлобина, — рассказывает Елена Соколова. — Он ехал в направлении Минска. Жлобинец неправильно выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, его машина выскочила на полосу встречного движения, где столкнулась с фургоном «Ивеко» под управлением 52-летнего жителя Пуховичского района.

По словам Елены Соколовой, в аварии получил травмы водитель «Мазды». У него подозревают перелом ребер. Дорога, где произошло столкновение, была обработана песчано-соляной смесью.

— В условиях изменившихся погодных условий Госавтоинспекция просит водителей быть особенно внимательными, учитывать скользкое покрытие дорожного полотна и технические возможности своих автомобилей. Поставьте на колеса зимнюю резину, не дожидаясь 1 декабря, не совершайте необдуманных маневров и не превышайте скорость, — сказала Елена Соколова.