Август — сезон свадеб

В последний месяц лета на территории Пуховичского района было зарегистрировано 38 записей о рождении детей. Больше всего было зарегистрировано в отделе загса Пуховичского райисполкома- 13 детей.

В августе родился 21 мальчик и 17 девочек. Чаще всего родители выбирали для своих сыновей имена Богдан, Роман, Глеб. Для девочек самым популярным именем за долгое время стало Евгения, самыми редкими именами стали Эмилия, Ника и Леона.

В Пуховичском районе 16 семей дождались первого ребенка. В 3 семьях родились вторые по счету дети. С появлением третьего ребенка, многодетный статус приобрели 2 семьи. В августе было зарегистрировано рождение седьмого по счету ребенка в двух семьях.

Август- один из самых благоприятных месяцев лета для брачующихся. За этот месяц в Пуховичском районе узами брака соединили себя 43 пары. Самый молодой жених вступил в брак в возрасте 19 лет, а невеста в 18 лет. Любовь может настигнуть человека в любом возрасте. Максимальный возраст для сочетания в браке стал у мужчин и женщин 62 и 57 лет соответственно.

Минимальная продолжительность существования брака, который супруги расторгли в августе, было чуть более 9 месяцев, а максимальный 38 лет.

Марина РЫЖОВА.