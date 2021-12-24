Автобус «Неман» возле Дружного сбил пьяного мужчину

Недалеко от поселка Дружного Пуховичского района, на руденской дороге, утром 22 декабря автобус «Неман» наехал на 54-летнего мужчину, который, по предварительным данным, был нетрезв. Со множественными травмами головы и тела пешеход госпитализирован.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

– Происшествие случилось 22 декабря около 07:10 на третьем километре автодороги Н9382 «Руденск – Дружный». За рулем автобуса был 30-летний житель Марьиной Горки, который ехал в направлении Дружного. 54-летний житель поселка шел в попутном направлении в полосе движения «Немана» и в темное время суток не был обозначен светоотражающими элементами. К тому же, предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автобуса не смог избежать наезда.

По словам Ирины Сапуновой, в результате аварии пешеход пострадал очень серьезно, получив сочетанную травму. Среди прочего, у мужчины ушибы головного мозга и грудной клетки, переломы ребер, закрытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота, разрывы селезенки и печени. Пострадавший госпитализирован.

– В пору года с коротким световым днем пешеходы должны взять за правило обозначать себя светоотражающими элементами, тем более, если они живут в небольших населенных пунктах и ходят в сумерках. Но Госавтоинспекция предупреждает, что, если человек употребил алкоголь, то его и фликеры на одежде могут не спасти, когда спиртное притупило инстинкт самосохранения. В таком состоянии на дороги лучше не выходить вообще, – сказала Ирина Сапунова.