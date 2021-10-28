Автоматика у потребителя должна работать

Сегодня вопросы энергосбережения являются одним из приоритетных направлений экономики нашей страны.

С началом отопительного сезона первоочередной задачей Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области становятся вопросы энергосбережения. Наше государство энергозависимое. В мире с каждым днем возрастают затраты на добычу и транспортировку топлива, и соответственно, цены на его закупку. В связи с этим удовлетворение растущих потребностей республики требует активной работы в области экономии топливно-энергетических ресурсов ( ТЭР) и контроля, осуществляемого рядом организаций, в том числе и Госэнергогазнадзором по г. Минску и Минской области . Поэтому руководителям предприятий, организаций и учреждений Пуховичского района следует обратить особое внимание на работоспособность систем автоматического регулирования теплопотребления, наличие тепловой изоляции на тепловых сетях, утепление оконных и дверных проемов в местах общего пользования, лестничных клеток, чердаков, подвальных помещений и др.

Инспекторским персоналом Пуховичской РЭГИ филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области будут осуществляться мероприятия поверочного характера по осмотру технического состояния и оценки работоспособности систем автоматического регулирования потребителей тепловой энергии Пуховичского района.

Филиал Госэнергогазнадзор по г. Минску и Минской области предупреждает, что за непринятие мер по энергосбережению и экономии ТЭР будут применятся меры по привлечению к административной ответственности лиц виновных в правонарушении.

Елена Змачинская, инспектор по энергетическому и газовому надзору Пуховичской РЭГИ филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области.