Автомобиль «Вольво» опрокинулся в кювете возле деревни Пережир — погибла женщина

Возле деревни Пережир Пуховичского района 11 августа в кювете перевернулся автомобиль «Вольво». В аварии погибла 52-летняя пассажирка. С тяжелыми травмами в больницу доставлен 63-летний пассажир.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось на первом километре автодороги Пережир — Лешница около 16:35. Автомобилем «Вольво» управлял 42-летний минчанин, который ехал в направлении Лешницы. По предварительной версии, он не справился с управлением, машину занесло, она вылетела в кювет и перевернулась. 52-летняя пассажирка, жительница Пуховичского района, от полученных травм скончалась на месте. 63-летний пассажир, также местный житель, получил множественные телесные повреждения, среди которых сочетанная и закрытая черепно-мозговая травмы. Мужчина госпитализирован. Водитель не пострадал.

Ирина Сапунова отметила, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Источник: МЛЫН.БАЙ