Автомобилисты Пуховщины приняли участие в областном автопробеге «Золотое кольцо Минщины», который прошел 29 августа под лозунгом «За Беларусь!». На дороги столичного региона вышли автоколонны под государственными флагами из 12 районов области. Общей для всех точкой на маршруте стал мемориальный комплекс «Курган Славы»: для кого-то он был местом старта, для кого-то – финиша.

Пуховчане стартовали утром из Марьиной Горки и двинулись по автодорогам М-5 и М-1 в сторону второй минской кольцевой автодороги, где наши автомобилисты соединились с автоколоннами других районов. В результате по второй кольцевой по направлению к мемориальному комплексу «Курган Славы» прошла колонна в несколько сот автомобилей. В результате длина маршрута, по которому прошли пуховчане, составила около 270 километров.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.