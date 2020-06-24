Автомобильный парк Марьиногорской больницы пополнился сразу тремя автомобилями

В преддверии Дня медицинских работников в Марьиногорской центральной районной больнице прошло торжественное мероприятие. В этом году свой профессиональный праздник медики отмечают в непростых условиях, связанных с эпидемией коронавируса. Поэтому слова благодарности врачам звучали по-особому…

Начальник главного финансового управления Миноблисполкома Николай Куховец поздравил коллег с праздником и вручил почетные грамоты и благодарности председателя Миноблисполкома врачу-терапевту приемного отделения Марьиногорской ЦРБ Елене Брагиной, врачу-рентгенологу, заведующей рентгеновским кабинетом Светлане Ситник, врачу общей практики Марьиногорской поликлиники Ларисе Малюковой, заведующему Тальковской амбулаторией Андрею Симкину.

Заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева вручила грамоты районного исполнительного комитета врачу-дерматовенерологу Марии Яцыно, медицинскому статистику Марии Финевич, медицинской сестре неврологического отделения Татьяне Данильчик и врачу-хирургу, заведующему хирургическим отделением Марьиногорской ЦРБ Руслану Березкину.

В этот же день председатель Миноблисполкома Александр Турчин вручал ключи от автомобилей «Джили» представителям учреждений здравоохранения области. Автомобильный парк нашей больницы пополнился сразу тремя автомобилями.

— Они будут использоваться для оказания медицинской помощи больным на дому, — сказала главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.