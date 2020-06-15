Автопарк № 19: новые МАЗы были собраны по индивидуальному заказу

О том, что многовекторность в деятельности — это не только возможность увеличить доход, но и хорошая страховка для организации на случай форс-мажорных обстоятельств, в настоящее время подтверждает опыт автопарка № 19, филиала ОАО «Миноблавтотранс». Кто в начале года мог предположить, что в деятельности предприятия определяющими будут не законы экономики, а эпидемиологическая обстановка в стране и в мире? И потребует она совсем других подходов в организации работы, появится абсолютно новый опыт, которого раньше ни у кого не было.

Этот новый опыт в очередной раз показал, что автопарк №19 выбрал разумную стратегию развития. Суть ее — развивать все возможные направления деятельности, но ставку все же делать на грузоперевозки.

Кризис, по словам директора автопарка Геннадия Сечко, в первую очередь сказался на заказных пассажирских перевозках. Туристическое направление в настоящее время закрылось совсем. В докризисные времена автобусы автопарка работали и на внутренних туристических маршрутах, и на зарубежных. Сейчас — затишье. И когда начнется оживление, пока не понятно.

— В связи со сложившейся обстановкой у нас примерно на пятьдесят процентов сократились автобусные пассажирские перевозки, — рассказывает Геннадий Иванович. — С началом эпидемии жители района меньше стали пользоваться общественным транспортом. Чтобы минимизировать потери, мы вынуждены были сократить количество рейсов на некоторых маршрутах. Например, из 9 автобусов, которые в течение дня работали на минском направлении, оставили только 6. Сократили количество городских рейсов в Марьиной Горке, на пуховичском направлении, на некоторых сельских маршрутах. Понятно, это вызвало недовольство у пассажиров. Однако нужно понимать, что каждый выход автобуса на линию, — это большие затраты. И предприятие не может себе позволить, чтобы он курсировал пустым.

Геннадий Иванович рассказал, что с самого начала развития эпидемии на предприятии постарались принять необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения болезни среди работников предприятия. Объяснили, что если среди водителей, кондукторов появятся заболевшие люди, то это может повлечь за собой проблемы с транспортным обслуживанием населения района. В настоящее время все автобусы перед выходом на линию необходимым образом обрабатываются. Дезинфицирующие средства есть в достаточном количестве. К слову, часть из них на безвозмездной основе автопарку передало ЗАО «Август-Бел». Это пример партнерских отношений.

Геннадий Иванович подчеркнул, что благодаря предпринимаемым мерам автопарку удается избегать проблем, связанных со здоровьем работников, а, значит, работать в штатном режиме. Он также отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, трудовой коллектив сохранили. Несколько десятков человек в возрасте старше пятидесяти лет в апреле-мае отправили в очередные отпуска без ощутимых последствий для производственной деятельности. Люди таким образом сохранили и рабочее место, и денежное содержание.

По словам Геннадия Ивановича, анализ обстановки за последние недели показывает, что ситуация начинает меняться. Пассажиропоток пусть понемногу, но начал расти: понятно, что всю оставшуюся жизнь в самоизоляции жить не будем. Нужно учиться жить в новых реалиях.

Если в развитии двух вышеназванных направлений в деятельности автопарка появились объективные трудности, то в сфере грузоперевозок — напротив. В апреле и мае на предприятие прибыли новые МАЗы. Три автомобиля специально для автопарка №19 были собраны по индивидуальному заказу на Минском автомобильном заводе. От остальных их отличают некоторые конструктивные особенности: на машинах по просьбе предприятия установлены двигатели производства фирмы Mercedes-Benz, объем кузова — 20 метров кубических. Таким образом, в настоящее время автопарк обладает 26 самосвалами и входит в число лидеров по грузоперевозкам в области. В мае текущего года предприятие по перевозке сыпучих нерудных материалов выполнило 150 процентов к плановому заданию и получило доход в сумме около 310 тысяч рублей. Самыми крупными заказчиками таких услуг остаются КУП «Минскоблдорстрой», ЗАО «БНБК». В числе постоянных клиентов — сельскохозяйственные и другие предприятия района.

— В своей деятельности в сложившейся ситуации мы рассчитываем только на собственные силы, — подвел итог разговора Геннадий Иванович. — Мы делаем все возможное, чтобы выполнять свои обязательства вне зависимости от внешних причин.

Наталья ПАРХОМЧИК.