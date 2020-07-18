Балкон под ключ: мечта или реальность?

Вариантов, как именно оформить балкон, существует огромное множество. Кто-то делает игровую комнату для детей, кто-то устанавливает велотренажер и беговую дорожку, а кто-то диванчик для отдыха. Чаще всего балконы и лоджии относят под ту функциональную зону, для которой не удалось выделить место на основной площади квартиры.

Во что бы Вы не решили превратить свой балкон, на пути от идеи и до ее воплощения Вам потребуется достаточно много тщательно обдуманных и спланированных действий.

Наши специалисты помогут решить, хотите ли вы оставить балкон холодным и пользоваться им только в весенне-летний сезон, или это будет теплое помещение, которое будет служить вам круглый год. Мы оценим состояние вашего помещения в целом, и сможем принять радикальные меры, вплоть до выноса балконной конструкции на 10-25 см.

Компания «ВинСтайл» предложит вам различные виды остекления, работы по ремонту и утеплению поверхностей, гидроизоляцию, укладку покрытия на пол, прокладку электропроводки, отделку, выключателей и осветительных приборов, и, наконец, установку универсальных полок для хранения вещей.

Немаловажным моментом является освещение балкона. Здесь тоже многое зависит от того, какого масштаба ремонт вы запланировали. Однако для нас и это выполнимая задача. Компания «ВинСтайл» обязательно учтет, на какую нагрузку рассчитана проводка: простое освещение или мощные отопительные приборы.

После того, как свет установлен, мы начинаем работы по утеплению, гидроизоляции и отделке. В качестве отделочных материалов мы применяем дерево и пластик. Выбор зависит от назначения балкона, желаемого дизайна интерьера, личного вкуса хозяев, бюджета и прочих факторов. Заключительным этапом нашей работы будет установка стеллажей и полок, которые изготавливаются под заказ, исходя из ваших пожеланий.

Наша команда справится с любым типом остекления и предоставит гарантию на выполненные работы!

Вы еще думаете, где заказать балкон?

Мы предлагаем широкий спектр услуг!

* Демонтаж старого балкона

* Установка нового балкона с подоконником и отливами (верхний и нижний отлив)

* Отделка пола из чистовой доски с покрытием лак

* Обшивка балкона или лоджии внутри и (или) снаружи (сайдингом или вагонкой)

* Сварочные работы

* Вынос балконной конструкции

* Утепление балкона или лоджии

* Установка крыши из металлопрофиля с гарантией от протекания 10 лет

* Установка сушилок для белья

* Дополнительный свет

* Шкафчики для хранения вещей с учетом индивидуальных пожеланий

Компания каждый месяц разрабатывает для Вас специальные предложения для еще большей выгоды!

Что ВинСтайл предлагает в июле месяце?

Во-первых, скидка до 33% на весь ассортимент: окна, остекление балконов, веранд, беседок, двери входные и межкомнатные, а при заказе балкона – сушилка для белья на 5 прутьев в подарок!

Во-вторых, есть услуга бесплатного выезда мастера для консультации, замера, просчета и оформления договора, как по городу, так и по области. Также действует бесплатная доставка на специальном микроавтобусе.

В-третьих, действует рассрочка и кредит от 3 до 48 месяцев без первого взноса. Также можно оплачивать заказ картами рассрочек: Халва, Карта покупок, Магнит, SMARTкарта, Черепаха. Рассрочка по картам от 3 до 12 месяцев.

В-четвертых, бесплатное гарантийное обслуживание на весь ассортимент до 5 лет. Инструктаж по всем интересующим вас вопросам в любое время суток в течение всего гарантийного периода!

!Не бойтесь вызвать нашего мастера на замер, это не займет много времени. Компания «ВинСтайл» принимает все меры (маски, антисептические средства для рук, специалисты с признаками простуды не допускаются к работе), чтобы Вы не беспокоились о попадании вируса через замерщика или монтажника.

Более 1 118 000 клиентов остались довольными и советуют нас своим родственникам и знакомым.

КАК ЗАКАЗАТЬ ОКНА ПВХ, БАЛКОН, ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЛИ МЕЖКОМНАТНЫЕ?

Лучше всего позвонить по телефонам и обсудить все вопросы со специалистами компании: +375 33 305 41 00 (мтс); +375 29 198 45 50 (А1). Дополнительную информацию можно найти на сайте https://winstyle.by/

ВинСтайл – создаем тепло, комфорт и уют в каждом доме!