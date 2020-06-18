Балльной системы наказаний за нарушения ПДД в новом КоАП не будет

Балльная система наказаний за нарушения ПДД, которая ранее планировалась в новом проекте КоАП, применяться не будет. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказала замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс.

Нововведение, которое было предложено Госавтоинспекцией, не прошло общественное обсуждение. Против принятия новой системы высказалось большинство участников дорожного движения. Но при этом около 30 процентов опрошенных были за нововведение. Это значит, что в будущем, при доработке, система может быть жизнеспособной и получить закрепление в последующих кодексах.

«Президенту докладывался вариант без балльной системы в том же виде, в котором раньше применялись нормы в отношении нарушений ПДД, за некоторыми исключениями, которые касаются ужесточения ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения», — сказала Ольга Чуприс.

Новый Кодекс об административных правонарушениях за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривает увеличение штрафа до 5400 рублей.