Банковские карточки для детей: модная тенденция или необходимость?

Родители с их помощью контролируют расходы детей, а банки воспитывают будущих клиентов.

Наличные расчеты постепенно уступают место безналичным платежам. А деньги на карманные расходы детям родители часто перечисляют на… банковскую карточку. По статистике на 1 января 2022 года, пластиковыми картами пользуются почти 105,5 тысячи школьников. За последние четыре года количество юных клиентов банков выросло на 25%. Сегодня карточные продукты для детей предлагают 7 белорусских банков, предоставляя различные скидки, бонусы и даже небольшой манибэк. Разбираемся, какие возможности открывает для детей и их родителей банковская карта и какие предложения наиболее интересные?

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С 6 лет и только с привязкой к счету родителей

Оформить банковскую карту на ребенка можно уже с шести лет. Но это будет дополнительная карта, которую родители выпускают к своему личному счету, открытому в этом же банке. Соответственно, взрослый человек имеет доступ ко всем операциям ребенка по карте и может их не только ненавязчиво контролировать, но и ограничивать, быстро переводить деньги на карту ребенка и блокировать ее в случае потери. Расплачивается он — с родительского счета списывается аналогичная сумма (то есть, по факту, баланс детской карты непосредственно привязан к карте мамы или папы). О каждой транзакции ребенка родитель автоматически осведомляется путем коротких смс-сообщений. Такой отчет можно получить и в мобильном приложении, и в интернет-банкинге.

Открыть свой собственный счет в банке и завести личную карту можно только после 14 лет, когда подросток получит паспорт. В любом случае карта может быть только дебетовой. Ни один банк не даст детям доступ к кредитным деньгам.

Некоторые банки готовы выпустить для ребенка карту с его именем, на это уйдет неделя, или же оформить неименную, но сразу в день обращения. Можно также заказать карту с индивидуальным дизайном. У разных банков – разные дополнительные бонусы и особенности: от кэшбэка до интеграции с пропускной системой в школе.

Какую выбрать?

Детские банковские карты национальной платежной системы БЕЛКАРТ, как правило, выпускаются и обслуживаются бесплатно. Среди всех выпущенных детских карт их – 95%. Ими можно расплачиваться на всей территории Беларуси. Самая популярная и распространенная – карта учащегося от «Беларусбанка». Ее ключевое отличие в том, что одновременно она является еще и пропуском в школу, удостоверением и проездным билетом. Из дополнительных приятных бонусов – манибэк до 12% на покупки в магазинах-партнерах банка, скидки в них, возможность оплачивать товары в интернет-магазинах, снятие наличных без комиссий в банкоматах Беларусбанка и Белагропромбанка. Но есть одно существенное ограничение – карточку можно открыть, только если школа входит в программу «Карта учащегося». Это часть проекта «Электронная школа», реализуемого совместно с Министерством образования и НАН Беларуси. В нем уже участвуют более 180 школ Минска и четыре школы из Могилева, Бобруйска и Кричева.

— Современные школьники – это цифровое поколение, они рано и активно начинают пользоваться банковскими картами и онлайн-сервисами, поэтому интерес к детским картам будет расти, — считает заместитель генерального директора Банковского процессингового центра Александр Юлдашев. – 90% детских карт были оформлены именно в рамках проекта «Электронная школа». Причем первая карта учащегося появилась в 2013 году. Потом она развивалась как платежное средство, получала дополнительные бонусы и скидки в магазинах. А банки все больше начали предлагать карточных продуктов, рассчитанных на детскую аудиторию. И это оказался отличный способ приобщить школьников к «взрослому» миру финансов и научить базовым правилам цифровой гигиены: например, что нельзя никому сообщать или хранить в мобильном телефоне фотографии с реквизитами карты, CVV-кодом. Плюсов немало. Во-первых, ребенок научится понимать значение слова «лимит»: что это такое и для чего он нужен. Во-вторых, после пары досадных списаний раньше других сверстников поймет систему работы банкоматов, процентов, комиссий. В-третьих, у него будет развиваться математическое и стратегическое мышление. Карта учит ребенка ответственности, а родителям дает возможность быть в курсе его трат и даже досуга. С помощью того же смс-информирования они смогут узнать, где и когда он совершил свой последний платеж. К примеру, если он вместо урока физкультуры сидит в кафе, папа или мама обязательно это поймут. Если карту украдут или она потеряется, ее в любой момент можно заблокировать, а затем перевыпустить. Кроме того, если мошенники физически получат доступ к детской карте, они не смогут управлять счетом, к которому она привязана.

Предложений банков по детским карточкам на самом деле немного. Но они периодически обновляются и дополняются интересными решениями. Например, Беларусбанк недавно начал выпуск карт клуба «Z-класс» на базе БЕЛКАРТ с 5%-ным манибэком (но не более 10 рублей в месяц!) от покупок в категории «Развлечения», «Досуг и хобби». Сюда входят самые популярные места отдыха школьников: кафе, точки фастфуда, кинотеатры, галереи, музеи и выставки, музыкальные шоу и театры, боулинги, залы игровых автоматов и клубы видеоигр, парки аттракционов, цирки, зоопарки и дельфинарии, танцевальные школы и студии, а также магазины игрушек, книг, канцтоваров, хобби-товаров, подарков и сувениров, сервисы заказа билетов (Ticketpro, Kvitki, Bycard) и т.д. Еще одно небольшое преимущество: родители могут бесплатно переводить деньги на карту «Z-класса» с карточек других банков. Обслуживание ее — бесплатное.

Есть бесплатные предложения у Белагропромбанка — детские банковские карты на базе БЕЛКАРТ. По ним также можно контролировать расходы ребенка, быстро и удобно пополнять удаленно счет и получать манибэк в наиболее актуальных для детей магазинах и компаниях-партнерах банка. Конкретный процент возврата не называется, но есть большой список фирм и условий его получения. К тому же можно самому выбрать дизайн карты.

Есть детские карты и на базе международной платежной системы — Visa Classic. Их выпускают платно. Впрочем, и тут есть довольно интересное предложение для детей от BSB Bank: здесь карты Visa Classic для юных белорусов выпускают бесплатно и с индивидуальным дизайном. Только у мамы или папы уже должна быть карточка этого банка, чтобы к ней привязать детскую. Карта поддерживает 3 валюты – белорусские рубли, доллары и евро. Из плюсов стоит также выделить возможность бесплатного перевыпуска два раза в год в случае потери карточки и бесплатное смс-уведомление на 2 номера: иными словами, отслеживать траты могут одновременно и родитель, и ребенок, или оба родителя. Можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии, если сумма не превышает 50 долларов в эквиваленте. Таким «пластиком» можно рассчитываться и в заграничных поездках, платить за покупки в интернете. Причем несовершеннолетнему будут недоступны сайты электронной коммерции, казино и игр.

Некоторые банки в премиумных пакетах обслуживания предлагают в том числе выпуск карточек для членов семьи, но это уже не совсем детский продукт.

Как удержать ребенка от лишних трат?

Лимитировать расходы. В мобильном приложении, через онлайн-банк или в отделении банка родители могут установить лимит расходов по дополнительной карте на день, неделю или месяц.

Ограничить в использовании. Можно попросить банк отключить возможность свободно расплачиваться дополнительной картой в интернете. При каждой попытке ребенка совершить онлайн-покупку родители будут получать смс-сообщение с кодом подтверждения операции. Мама с папой могут также запретить снимать с карты наличные и переводить деньги на другие карты или счета.

Контролировать траты. Родители могут отслеживать траты ребенка в мобильном приложении и в интернет-банкинге, а также подключить на номер своего телефона смс-уведомление о каждой операции.

Цифры:

Количество детских карт на 01.01.2022 не могут устанавливать ограничения по тратам с «детской» карты. Фото: GettyImages

Место в эмиссии Наименование банка Общее количество карточек % от общей эмисии по стране Количество карточек БЕЛКАРТ

1 ОАО «АСБ Беларусбанк» 99 822 94,63% 99 822

2 ОАО «Белинвестбанк» 3 948 3,74% —

3 ОАО «Технобанк» 529 0,50% —

4 ОАО «Белагропромбанк» 550 0,52% 550

5 ЗАО «БСБ Банк» 380 0,36% —

6 ЗАО «БТАБанк» 111 0,11% —

7 ЗАО «РРБ-Банк» 142 0,13% —

Итого 105 482 100 372