Басков: Послание Президента — презентация стратегии развития нашего государства

Такое мнение БЕЛТА высказал член Совета Республики Дмитрий Басков по итогам Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Сенатор отметил откровенность и жесткость позиции Президента в Послании. «Послание, с которым сегодня Президент обратился к членам парламента и всему белорусскому народу, как всегда, было откровенным. Это не просто напутственные слова, а, можно сказать, презентация стратегии дальнейшего развития нашего государства, содержащая конкретные шаги и поручения. Безусловно, неизменным важнейшим приоритетом для Президента остается социальная сфера, ведь это основа его политики: мы сохраняем бесплатное образование и медицинское обслуживание, финансовую поддержку людей пенсионного возраста, людей с инвалидностью, молодых семей и других категорий граждан», — сказал Дмитрий Басков. Читать далее