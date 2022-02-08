Басков: спорт в Беларуси останется доступным для всех категорий граждан

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков посетил предпремьерный показ фильма «Одна команда — одна мечта», в рамках которого принял участие в диалоговой площадке с членами национальной сборной страны по хоккею по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Первый фильм документального сериала «Одна команда — одна мечта» — о формировании новой философии сборной, о ценностях тренеров и игроков и жертвах, на которые каждый из них готов пойти ради общего успеха команды.

«Ориентированность государства на сохранение базовых социальных гарантий будет укреплена и в новом проекте Конституции, который выносится на республиканский референдум 27 февраля. Это один из вопросов, которые сегодня волнуют каждого белоруса, — сохранение бесплатного образования и медицинского обслуживания, возможности для бесплатных занятий спортом и поддержания здорового образа жизни. Хоккеисты, попавшие в нынешний созыв национальной команды, представляют 12 населенных пунктов нашей страны, что как нельзя лучше отражает равенство возможностей для ребят вне зависимости от их региональной принадлежности. Президент неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что спорт в Беларуси всегда был, есть и будет социально доступным для всех категорий граждан», — отметил Дмитрий Басков.

Кроме того, сенатор подчеркнул важность участия каждого белоруса в предстоящем референдуме и призвал хоккеистов национальной команды не поддаваться на различного рода провокации, которыми сегодня заполняется информационное пространство, а сделать свой осознанный выбор на участках для голосования.