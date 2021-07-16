Благоустройство 

Белагропромбанк готовится к юбилею

27 Redactor Комментариев нет

Белагропромбанк готовится к своему 30-летнему юбилею, который будет отмечаться в сентябре. Работники банковских центров по всей стране  активно участвуют в различных благотворительных акциях, даря праздник и оказывая помощь детям, пенсионерам, социально уязвимым категориям граждан.

Уже не в одном таком мероприятии приняли участие и сотрудники Центра банковских услуг № 549 в городе  Марьина Горка. А сегодня они начинают работать над тем, чтобы сделать подарок значительно большему числу пуховчан-клиентов банка: началось благоустройство территории и косметический ремонт здания. Займутся этим строители ООО «БлагДомСтрой» из Марьиной Горки.

— Мы планируем отремонтировать старую тротуарную плитку по улице Ленинская, крыльца, навесы, покрасить здание банка. Ремонтные работы, как правило, сопряжены с рядом неудобств. Поэтому мы заранее просим пуховчан проявить понимание, — рассказывает начальник Центра банковских услуг № 549 в городе Марьина Горка Наталья Роговенко. —  Кроме общестроительных работ в наши планы входит и замена одного из первых в городе банкоматов.

Все работы планируется завершить до дня рождения банка.

Елена ШАНТЫКО.

Вам также может понравиться

Жители совместно с сельисполкомом благоустроили одну из улиц поселка Свислочь

Redactor 0

В рамках акции «Чистый водоем» очищены от мусора берега рек и озёр.

Redactor 0

У Мар’інай Горцы вядзецца добраўпарадкаванне тэрыторыі  будучага  гарадскога  басейна

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿