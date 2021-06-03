«Беларусь 3» покажет концертную программу победителей радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі»

Телеканал «Беларусь 3» 5 июня запишет концертную программу с участием обладателей Гран-при и лауреатов X Республиканского творческого радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі». Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Победители юбилейного проекта Первого национального канала Белорусского радио уже выступили с большим гала-концертом на FM-волнах, а теперь новые молодые таланты страны станут гостями эфира социокультурного телеканала.

Лауреаты номинаций представят свои конкурсные произведения под аккомпанемент симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением Александра Сосновского.

Гала-концерт лауреатов радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі» телеканал «Беларусь 3» покажет этим летом.