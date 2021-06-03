Будь в курсе Культура 

«Беларусь 3» покажет концертную программу победителей радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі»

5 Redactor Комментариев нет

Телеканал «Беларусь 3»  5 июня запишет концертную программу с участием обладателей Гран-при и лауреатов X Республиканского творческого радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі». Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Победители юбилейного проекта Первого национального канала Белорусского радио уже выступили с большим гала-концертом на FM-волнах, а теперь новые молодые таланты страны станут гостями эфира социокультурного телеканала.

Лауреаты номинаций представят свои конкурсные произведения под аккомпанемент симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением Александра Сосновского.

Гала-концерт лауреатов радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі» телеканал «Беларусь 3» покажет этим летом.

Вам также может понравиться

У ценителей искусства из нашего района есть возможность познакомиться с творчеством Николая Рериха

Redactor 0

На «Линии Сталина» пройдет фестиваль «Афганское небо»

Redactor 0

У мінулую нядзелю на плошчы каля цэнтра культуры прайшоў фестываль “Траецкі фэст”.

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿