«Беларусь должна остаться президентской республикой, но власть внутри страны должна быть сбалансированной»

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции страны.

Глава государства обратил внимание на то, что оппозиция пытается убедить всех, будто новая Конституция Беларуси разрабатывается под действующего Президента. «Если уже откровенно говорить, то нынешняя Конституция — это точно под Президента. И лучшей Конституции, как они мыслят, по их критериям, никакому президенту не надо. Эта Конституция действительно очень жесткая. Многие специалисты говорят, что авторитарного характера у нас власть в силу этой Конституции — это действительно так. Поэтому любая другая Конституция будет «слабее», читай, как они говорят, «демократичнее» нынешней», — отметил Александр Лукашенко.

По мнению Главы государства, пришло время на уровне Конституции перераспределить полномочия между органами власти. Их обязанности и зоны ответственности должны быть рассредоточены, но страна все равно должна остаться президентской республикой. Так считает и преимущественное большинство белорусов: они выступают за сильную президентскую власть.

Президент подчеркнул, что новый проект Конституции должен разрабатываться с учетом конструктивных мнений белорусских граждан.

По словам Главы государства, задача рабочей группы — продолжить начатую Конституционной комиссией деятельность. «Естественно, здесь собрались прежде всего государственники и управленцы со стажем, опытные люди разных профессий. Именно они должны формировать облик новой Конституции, — отметил Глава государства. — Главное в работе нынешней группы над конституционными изменениями — не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий».

По словам Президента, референдум по новой редакции Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года.

БелТА.