Вторник, 15 сентября 2020
Последние:
У суботу ў Мар’інай Горцы пройдзе першы восеньскі кірмаш
Теперь без перебоев. В деревне Бахаровичи появились новые линии электропередач
Заблудились? Позвоните спасателям
Наш Рэпін. У мастацкай галерэі прайшла персанальная выстава нашага земляка
Как работает совет ОПОП в Новопольском сельисполкоме
Редакция
Наш коллектив
Подписка
Реклама
Вопрос-ответ
Расписание
Расписание автобусов
Расписание маршруток
Расписание электропоездов
Фотогалерея
Оплата через ”РАСЧЕТ“
Контакты
Общество
Беларусь — это мы!
15.09.2020
44
Redactor
Комментариев нет
←
Выбирают «живую книгу» — ходят ли пуховчане в библиотеки
Как работает совет ОПОП в Новопольском сельисполкоме
→
Вам также может понравиться
Сегодня в Беларуси отмечается День печати
05.05.2015
Redactor
0
Послание будущим поколениям оставили комсомольцы средней школы №2 г. Марьина Горка 50 лет назад
20.10.2018
Redactor
0
Людмила Колодинская: «И иду по жизни я от души счастливая»…
03.10.2017
Redactor
0
Добавить комментарий
Отменить ответ
Ваш e-mail не будет опубликован.
Обязательные поля помечены
*
Комментарий
Имя
*
E-mail
*
Сайт