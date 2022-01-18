Беларусь на зимней Олимпиаде в Пекине представят 28 спортсменов

На заседании Исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси утвержден состав спортивной делегации на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщили корреспонденту БелТА в пресс-службе НОК.

Квалификационные требования для участия в пекинской Олимпиаде выполнили 28 белорусских атлетов в шести видах спорта.

Состав белорусской команды:

Биатлон: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина, Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

Горнолыжный спорт: Мария Шканова.

Конькобежный спорт: Игнат Головатюк, Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

Лыжные гонки: Анастасия Кириллова, Анна Королева, Александр Воронов, Егор Шпунтов.

Фигурное катание: Виктория Сафонова, Константин Милюков.

Фристайл: Анна Гуськова, Анна Деруго, Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.

До начала Игр еще больше двух недель, поэтому в составе могут произойти изменения.

Шефом миссии олимпийской команды Беларуси на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине утвержден директор учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев. Ранее он был шефом миссии белорусской спортивной делегации на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, заместителем шефа миссии белорусской команды на I Европейских играх в Баку.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля. Медали будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Соревнования Олимпиады состоятся на 25 объектах, расположенных в трех кластерах. Организаторы в полной мере используют объекты, оставшиеся от летних Олимпийских игр 2008 года, что позволяет значительно сократить расходы и избежать грандиозной стройки в Пекине. Талисманом предстоящих стартов будет панда Бин Дуньдунь.