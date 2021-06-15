Беларусь научилась побеждать коронавирус благодаря вакцинации и мерам профилактики

Беларусь научилась жить в условиях пандемии и побеждать коронавирус благодаря вакцинации и мерам профилактики. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в Москве на Белорусско-азиатском форуме, передает корреспондент БелТА.

«Реалии таковы, что наша жизнь разделилась на доковидный период и последующий, в котором мы живем и работаем сейчас, — сказал Владимир Семашко. — Потерь не удалось избежать ни одной экономике, снижение ВВП по итогам года показали практически все страны мира».

Посол подчеркнул, что для Беларуси, как страны, 70% ВВП которой формируется путем экспорта, крайне важно восстанавливать и наращивать объемы сотрудничества. «Но мы научились жить и побеждать коронавирус благодаря вакцинации и мерам профилактики, — заявил он. — Беларусь первой страной после России официально зарегистрировала у себя российскую вакцину «Спутник V» и приступила к массовой вакцинации населения этой вакциной. С октября этого года на крупнейшем белорусском фармацевтическом предприятии «Белмедпрепараты» начнется полный цикл выпуска этой вакцины по российской технологии — от выращивания до розлива».

Дипломат констатировал, что в 2021 году экономика Беларуси вышла на траекторию роста: ВВП за январь — апрель увеличился на 2,5%. «Это приличный показатель», — сказал он.

Владимир Семашко добавил, что по прогнозу по итогам текущего года рост экономики Беларуси составит не менее 2%. «При этом экспорт должен стать одним из решающих факторов оживления экономики», — подчеркнул он.