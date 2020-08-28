В центре внимания Важное 

Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса

43 Redactor Комментариев нет

 

 Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса. Об этом договорились президенты двух стран, рассказал глава белорусского государства Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками ООО «Савушкин-Орша», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы договорились с Путиным. Владимир Владимирович сам предложил нам этот вариант. Они уже прошли два этапа. Институт Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи. — Прим. БЕЛТА) произвел эту вакцину. Я ему (Президенту России. — Прим. БЕЛТА) почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, с Россией уже многие страны заключили договоры на закупку вакцины, когда начнется ее массовое производство после третьего этапа испытаний. «Мне президент Путин пообещал, что первой будет Беларусь, если такое желание будет у нашего руководства, — заявил белорусский лидер. — Поэтому беспокоиться не надо. Мы, конечно, не только российскую вакцину попробуем. Посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин».

В целом глава государства убежден, что в России произвели хорошую вакцину.

Отвечая на вопрос о второй волне пандемии, Александр Лукашенко отметил правильность ранее выбранной в Беларуси стратегии не изолировать и не закрывать всех на карантин. Неэффективность такой меры уже признает и руководство Всемирной организации здравоохранения.

«Только спустя месяцы вы поняли, что Лукашенко поступил правильно, что не закрыл производства, не изолировал вас. Мы приспособились к этой жизни, наш иммунитет все время боролся с этой заразой», — сказал Президент.

Тем не менее, он призвал людей по возможности поберечься. «Если вы где-то в магазине, аптеке, в чужом коллективе (не на природе), не стесняйтесь маску надеть», — посоветовал Александр Лукашенко.

Кроме того, Президент напомнил о необходимости и впредь периодически производить санобработку общественного транспорта, посоветовал людям чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой и спортом.

Источник: БелТА.

Вам также может понравиться

Волейбол, торговля и выставка поделок — чем удивляли на Марьинском избирательном участке № 24

Redactor 0

В Пуховичском районе работает шесть стационарных участков по переписи населения

Redactor 2

В Минской области пройдет «Неделя трезвости»

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿