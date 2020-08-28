Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса. Об этом договорились президенты двух стран, рассказал глава белорусского государства Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками ООО «Савушкин-Орша», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы договорились с Путиным. Владимир Владимирович сам предложил нам этот вариант. Они уже прошли два этапа. Институт Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи. — Прим. БЕЛТА) произвел эту вакцину. Я ему (Президенту России. — Прим. БЕЛТА) почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, с Россией уже многие страны заключили договоры на закупку вакцины, когда начнется ее массовое производство после третьего этапа испытаний. «Мне президент Путин пообещал, что первой будет Беларусь, если такое желание будет у нашего руководства, — заявил белорусский лидер. — Поэтому беспокоиться не надо. Мы, конечно, не только российскую вакцину попробуем. Посмотрим и другие. Но надо отдать должное, что россияне, китайцы и американцы идут впереди в создании и производстве вакцин».

В целом глава государства убежден, что в России произвели хорошую вакцину.

Отвечая на вопрос о второй волне пандемии, Александр Лукашенко отметил правильность ранее выбранной в Беларуси стратегии не изолировать и не закрывать всех на карантин. Неэффективность такой меры уже признает и руководство Всемирной организации здравоохранения.

«Только спустя месяцы вы поняли, что Лукашенко поступил правильно, что не закрыл производства, не изолировал вас. Мы приспособились к этой жизни, наш иммунитет все время боролся с этой заразой», — сказал Президент.

Тем не менее, он призвал людей по возможности поберечься. «Если вы где-то в магазине, аптеке, в чужом коллективе (не на природе), не стесняйтесь маску надеть», — посоветовал Александр Лукашенко.

Кроме того, Президент напомнил о необходимости и впредь периодически производить санобработку общественного транспорта, посоветовал людям чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой и спортом.

Источник: БелТА.