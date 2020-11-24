Беларусь сделает первую лабораторную партию российской вакцины от COVID-19 в этом году

Первая партия вакцины против COVID-19 будет произведена в лабораторных условиях в Беларуси уже в этом году. Уверенность в этом выразил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси поручил проработать вопрос производства вакцины от коронавируса на основе российской технологии. Площадкой станет предприятие «Белмедпрепараты». «Все остальное мы скажем позже, потому что вопрос масштабирования и трансфера технологии является коммерческой тайной», — подчеркнул Дмитрий Пиневич.

«В лабораторных условиях первая партия, уверен, будет уже в этом году. Может быть, не на базе «Белмедпрепаратов», а на базе другого учреждения. Но это будет этот год. А масштабирование, промышленное производство — конечно, это будет следующий год», — сделал небольшой спойлер и.о. министра здравоохранения.

Он пояснил, что максимальная оперативность важна для того, чтобы уже в следующем году начинать вакцинацию. Планы по развитию этого направления и ресурсы по поручению главы государства уже определены и зарезервированы.

Напомним, в Беларуси продолжаются клинические испытания российской вакцины «Спутник V». Пока никаких проблем среди населения, которому данная вакцина была введена, не отмечалось. Окончательные выводы о применении вакцины будут сделаны после проведения всех испытаний.

Источник: БелТА