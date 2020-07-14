Беларусь уникальная: культура и традиции — вышел новый выпуск проекта БелТА «З гонарам у сэрцы»

Очередной выпуск мультимедийного проекта «З гонарам у сэрцы» посвящен белорусской культуре, сообщает БелТА.

Яркая и самобытная культура Беларуси формировалась на протяжении столетий. Нам досталось поистине богатое наследие: оригинальная архитектура, давние традиции художественных школ, неповторимые музыкальные и литературные произведения. За годы независимости Беларуси удалось не только сберечь культурное наследие, но и приумножить его. Огромную роль в этом сыграла постоянная и всемерная поддержка со стороны государства.

Выпуск «Беларусь уникальная: культура и традиции» рассказывает о колоссальной работе по сохранению и развитию наших культурных традиций, поддержке юных дарований и про личности, которые известны во всем мире.

Как сообщалось, проект Белорусского телеграфного агентства «З гонарам у сэрцы», посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах, стартовал 16 июня.

За годы независимости наша страна прошла огромный путь развития, результаты этого процесса может ощутить каждый белорус. После развала Советского Союза мы смогли не только сохранить страну, но и приумножить ее экономический потенциал, обеспечить каждому гражданину необходимый набор социальных гарантий, укрепить национальную безопасность. Голос Беларуси слышен на авторитетных международных площадках во многом благодаря мирным инициативам руководства страны.

Каждый выпуск проекта «З гонарам у сэрцы» рассказывает о достижениях в развитии определенной сферы — от высоких технологий и национальной безопасности до спорта и национальной культуры.

При подготовке выпусков используются архивная информация, подшивки газет, фотографии и видео, репортажи наших корреспондентов и инфографики.

Первые четыре лонгрида были посвящены динамичному развитию отечественной промышленности, сельского хозяйства, теме национальной безопасности в военной сфере, спорту.