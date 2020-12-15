Беларусь вышла на пик пневмоний и продержится на нем минимум полтора месяца — Пиневич

Беларусь вышла на пик пневмоний и продержится на нем как минимум полтора месяца. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

«Для индикации состояния эпидемического процесса в нашей стране мы, как и все, смотрим на количество заболевших. Но это не является для нас основным индикатором. Им все-таки является анализ поступления людей с пневмониями, особенно связанными с ковидом. К счастью, наши прогнозы пока сбываются: во всех регионах мы вышли на пик. К сожалению, показатели достаточно высокие, и мы думаем, что будем на таких цифрах как минимум еще полтора месяца. Но крайне важный факт — эти пики не настолько высоки, насколько могли бы быть», — отметил Дмитрий Пиневич.

При этом он обратил внимание на то, что, несмотря на высокую нагрузку на систему здравоохранения из-за пандемии, в стране не перестали оказывать специализированные виды медицинской помощи.

«У нас не задействована в отличие от весны (для лечения больных коронавирусом. — Прим. БЕЛТА) ни одна койка онкологического диспансера, в полной мере работает травматологическая служба, — сказал министр. — Была изменена маршрутизация оказания специализированной помощи в амбулаторных условиях. То есть она была перенацелена на крупные центры, которые ни в коей мере не были перепрофилированы под инфекцию».

Дмитрий Пиневич заметил, что пандемия не закончится завтра: вторая волна начнет спадать лишь к лету. «Как минимум до июня мы будем жить с высокой интенсивностью, пока штамм не станет сезонным», — добавил он.

Дмитрий Пиневич.