«Белая русь» включилась в диалог по новому проекту Конституции РБ

Организационные структуры Республиканского общественного объединения «Белая Русь» активно включаются в обсуждение проекта Конституции Республики Беларусь. Для этого активизируется работа общественных приемных объединения а также будет работать единая республиканская «горячая линия» для сбора предложений всех желающих высказаться граждан. «Горячая линия» работает 30 декабря 2021 года и с 3 по 14 января 2022 года (по будням) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам: 8-017-374-19-48, 8-017-392-67-32.

Пуховичская районная организация РОО «Белая Русь» находится по адресу г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 51.

Телефон/факс: 8-(01713)- 6-02-73