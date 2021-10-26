Белгидромет: конец октября будет по-осеннему комфортным

Конец октября будет по-осеннему комфортным, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Последняя неделя октября началась с морозного утра. При безоблачном небе температура истекшей ночью в основном составила 1-6 мороза. Сегодня днем ожидается преобладание малооблачной тихой погоды. В разгар дня воздух прогреется до плюс 6-12. Причиной такого солнечного дня станет антициклон с центром над Украиной, который в ближайшие сутки сместится на юг европейской России. И несмотря на то, что центр антициклона будет удаляться от нашей территории, его сил еще хватит, чтобы удерживать в Беларуси сухую погоду. Но атмосферное давление начнет падать, появятся облака и усилится ветер», — рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 26 октября, ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем — 7-13 градусов тепла.

В среду, 27 октября, по северу Беларуси скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. В южных районах погоду продолжит формировать область повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, по северо-западу — до плюс 6. Днем будет 8-14 градусов тепла.

В четверг, 28 октября, погодные условия в основном будут определять теплые атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем — от плюс 9 по северо-востоку до 16 градусов тепла по юго-западу.

В пятницу, 29 октября, рост атмосферного давления оттеснит фронтальный раздел за пределы Беларуси. Во многих регионах осадков не ожидается, лишь ночью по северо-востоку страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, днем — 12-18 градусов тепла.

По словам синоптиков, конец недели и месяца ожидаются по-осеннему комфортными. В субботу и воскресенье, 30-31 октября, по всей стране влиять на погоду будет область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. Ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный, в дневные часы в воскресенье порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля, днем — 12-19 градусов тепла. Такой температурный фон в последних числах октября на 4-7 градусов превысит климатическую норму, он соответствует погодным показателям начала октября.