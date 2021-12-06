Белгосстраху исполнилось 100 лет!

Белорусское республиканское страховое предприятие «Белгосстрах» 3 декабря отметило 100-летие со дня образования. Это нерядовое событие говорит о том, что уже целый век лидер страхового рынка Беларуси заботится о защите благосостояния и здоровья граждан путем предоставления качественных и доступных услуг страхования.

А сегодня страховые работники нашей страны отмечают свой профессиональный праздник. Эти два события и стали поводом для разговора с директором Представительства Белгосстраха по Пуховичскому району Джанарией ПИКУЛИК.

— Вековой юбилей Белгосстраха — это возможность говорить о высоком профессионализме, традициях, умении работать с клиентами на самом высоком уровне?..

— Белгосстрах сегодня — это доверие наших клиентов, основанное на неукоснительном соблюдении условий и взятых обязательств, это гарантия выплат, открытость и прозрачность деятельности. Это высокое качество обслуживания, оперативность, индивидуальный подход к каждому. А еще это современные технологии, уникальные страховые продукты, новый уровень коммуникации. Время ведь не стоит на месте, и мы также идем вперед: уходим в интернет, развиваем предоставление услуг онлайн. Это очень актуально и потому, что многие не хотят тратить время на посещение офисов, и потому, что в условиях пандемии дистанционное предоставление услуг вообще стало популярно. Поэтому электронный договор сегодня вы сможете заключить (или продлить) по многим видам страхования не выходя из дома. Например, договор гражданской ответственности владельцев автотранспорта.

Нужно сказать, что за последнее время Белгосстрах внес актуальные корректировки в некоторые виды добровольного страхования и расширил перечень страховых случаев.

— На некоторые из изменений повлияла пандемия?

— Безусловно. Уже в марте 2020 года была дополнена страховая программа «От опасных заболеваний»: появился пункт по COVID-19. Выплаты по этим страховым случаям не сделали нас богаче, но для наших клиентов полученные деньги были далеко не лишними: мы знаем, как дорого сегодня обходится лечение. Впрочем, пандемия показала, что нет ничего дороже и ценнее здоровья, поэтому мы констатируем интерес со стороны работодателей к добровольному медицинскому страхованию своих работников. Медицинская страховка — это забота о людях: может быть, человек сам и не пошел бы обследоваться, но по страховке он идет и обследуется. И кому-то это даже спасает жизнь.

Условия страхования, к слову, разрабатываем под каждое предприятие или организацию. В этом году мы получили около 500 тысяч рублей взносов по данному виду страхования. А сумма выплат уже составила 375 тысяч рублей.

— А что по традиционным видам страхования?

— Автомобильное страхование (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, КАСКО, комплексное страхование) и страхование имущества, строений остаются популярными и востребованными. Со страховым полисом Белгосстраха вам гарантировано возмещение ущерба, равного стоимости утраченного имущества и стоимости ремонтных работ.

— Показатели вашей работы напрямую зависят от профессионализма сотрудников?

— Это так. Наши страховые агенты и специалисты — это люди с хорошим образованием, целеустремленные, коммуникабельные. Они знают, как продать услугу, как объяснить каждому конкретному человеку преимущества страхования. Хотелось бы отметить накануне профессионального праздника опытных работников: Татьяну Близнюк, Александра Ефремова, Людмилу Гущину, молодых агентов и специалистов: Ульяну Муравецкую, Кристину Куницкую, Анастасию Коваленко, Елену Кецко, которая в этом году стала лучшим страховым агентом Представительства Белгосстраха по Пуховичскому району. А вообще я горжусь тем, что наш коллектив — это одна команда, где несмотря на определенную конкуренцию люди всегда готовы поддержать друг друга. Всех работников и ветеранов труда искренне поздравляю с профессиональным праздником и желаю здоровья, успехов и удачи в любом начатом деле.

Елена ШАНТЫКО.