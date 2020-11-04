Белорус Олег Новицкий в апреле 2021 года вновь полетит в космос
В третий раз в своей карьере уроженец Червеня Олег Новицкий отправится в космос. Он будет командиром транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18».
Мечту покорять воздух он осуществил в далеком уже 1988 году, когда после окончания средней школы №2 Червеня поступил в известное на весь СССР Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков имени В. П. Чкалова. Из его стен вышло немало прославленных летчиков, ставших потом космонавтами.
В октябре 2006 года, успешно пройдя медицинское обследование в Институте медико-биологических проблем РАН, 35-летний Олег Новицкий 7 февраля 2007 года был зачислен на должность кандидата в отряд космонавтов. Это был, к слову, 14-й набор. А пройти через медицинские «рогатки» могли исключительно здоровые люди. Космос – не место для увеселительных прогулок, слабакам в плане здоровья путь туда заказан.
Затем была общекосмическая подготовка в течение двух с лишним лет в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Государственные экзамены Новицкий сдал на «отлично» и 1 августа 2009 года получил квалификацию космонавта-испытателя.
Первый полет в космос у него состоялся с 23 октября 2012 года по 16 марта 2013-го в качестве командира экипажа «Союз ТМА-06М». Налет составил 143 суток 16 часов 15 минут.
Второй полет Новицкий провел в роли командира «Союза МС-03». В космосе он и бортинженеры француз Тома Песке и американец Пегги Уитсон провели в общей сложности 196 суток 17 часов и 50 минут – с 17 ноября 2016 года по 2 июня 2017-го.
Всего Новицкий находился за пределами Земли 340 суток, 10 часов и 5 минут.
И вот – новое назначение. Новицкий будет командиром транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18». Вместе с ним полетят Петр Дубров и Сергей Корсаков.
Источник: Млын.бай