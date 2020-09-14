Белорусские силачи Вячеслав Хоронеко и Сергей Заславский установили мировые рекорды

Белорусские спортсмены 12 сентября установили очередные мировые рекорды в силовых видах. На спортивно-патриотическом празднике в столичном ФОК «Уручье», посвященном Дню города и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Вячеслав Хоронеко побил свое же достижение в гиревом спринте. Во время семичасового силового марафона он поднял гирю весом 24 кг рукой в положении лежа 7,5 тыс. раз. Еще один атлет Сергей Заславский установил мировой рекорд в отжимании на кулаках — 82 раза за 45 секунд.

Также во время акции прошел турнир по мини-футболу, в котором участвовали любительские команды Первомайского района белорусской столицы.

Источник: БелТА.