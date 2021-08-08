Белорусский космонавт Олег Новицкий принял участие в космической Олимпиаде (видео)

Чтобы отпраздновать Летние игры в Токио, астронавты и космонавты провели первые в истории космические игры на борту Международной космической станции. Команда «Союз», в состав которой входит и белорус Олег Новицкий, сразилась с командой Дракона в товарищеском соревновании по синхронному плаванию, мячу без руки и многому другому! Видео опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Экипаж 65-й экспедиции станции разделился на команды в зависимости от того, какие космические аппараты доставили в орбитальную лабораторию. В команде «Союз» были астронавт НАСА Марк Ванде Хей и космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров из Роскосмоса. Астронавты НАСА Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт ДЖАКСА (Японское агентство аэрокосмических исследований) Акихико Хошиде и астронавт ЕКА (Европейское космическое агентство) Томас Песке были в команде Dragon для космического корабля SpaceX Crew Dragon. Оба космических корабля прибыли в апреле, чтобы доставить команду из семи человек для шестимесячной научной миссии в условиях микрогравитации.

Источник МЛЫН.BY