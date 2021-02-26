Белорусы должны показать себя нацией — Александр Лукашенко провел Олимпийское собрание НОК

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 26 февраля Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Беларуси.

Главным вопросом повестки дня собрания стала подготовка национальных команд Беларуси к XXXII летним Олимпийским играм в Токио. Были рассмотрены и организационные вопросы относительно состава и деятельности НОК.

На заключительном этапе подготовку к Играм ведут около 260 белорусских спортсменов по 26 видам спорта. Задача заключительного этапа подготовки — успешное завершение олимпийского отбора и комплектование конкурентоспособного состава белорусской спортивной делегации для участия в Играх. К завершению олимпийского отборочного периода планируется завоевание порядка 110-120 лицензий.

Лукашенко: на раскачивание белорусского общества известные «спонсоры» не жалеют денег

На раскачивание белорусского общества известные «спонсоры» не жалеют денег, в эту воронку затянуло и некоторых спортсменов. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил на Олимпийском собрании НОК.

Открывая собрание, глава государства отметил, что наступило время вновь обсудить проблемы развития спорта и олимпийского движения, обновить состав и руководство Национального олимпийского комитета. Но прежде он коснулся общеполитической повестки.

«Сейчас очень непростой период. Об этом мы много говорили на Всебелорусском народном собрании, и прошедшее после этого время как раз подтверждает сказанное. Наша страна, люди, к сожалению, подвергаются жесточайшему давлению по всем направлениям. В ход идет все: от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугиваний и попыток терактов. На раскачивание общества известные «спонсоры» не жалеют денег», — заявил Александр Лукашенко.

В эту воронку, отметил Президент, затянуло и некоторых спортсменов, в основном бывших. «Тех, кого так заботливо растили наши тренеры в спортивных школах. Тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах. Тех, кому государство дало возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы. Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от травм. И даже при дисквалификации мы их не бросали. А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что именно с их подачи Беларусь потеряла чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью, а они — получили свои 30 сребреников. «Но это мы все переживем. Не думаю, что мы здесь что-то катастрофически потеряли. Скажу одно: на предательстве родины счастья не построишь. Хорошо, бог им судья. На этом закончим эту тему, все вы хорошо с ней знакомы», — добавил он.

Лукашенко: абсолютное большинство белорусских спортсменов — настоящие патриоты своей родины

«Нам есть кем гордиться. Абсолютное большинство спортсменов — настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Отечества», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в зале Национального олимпийского комитета собралась элита белорусского спорта. Представлены все спортивные общественные организации страны, присутствуют тренеры, спортсмены, директора республиканских центров олимпийской подготовки, заместители губернаторов, руководители государственных органов и организаций, оказывающих практическую помощь различным видам спорта.

«Именно вашими усилиями создается спортивная слава Беларуси. Вам принимать решения о дальнейшем развитии олимпийского движения в стране, определять приоритеты в работе, давать оценку сделанному. Именно с вас будут брать пример новые поколения белорусских спортсменов», — обратил внимание Президент.

Лукашенко: главная задача на предстоящие месяцы — сформировать боеспособный спортивный «десант» в Токио

Одной из главных тем собрания в НОК стала подготовка белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио. Глава государства поинтересовался у руководства Минспорта, какие выводы сделаны после Рио-де-Жанейро и какие предприняты меры по устранению недостатков в подготовке спортсменов.

«Ожиданий и обещаний, как всегда, много. Пусть олимпийский отбор к Токио еще не окончен, но уже сейчас можно констатировать, что игровые командные виды спорта (за исключение баскетбола три на три) его провалили. Пока нет лицензий в боксе, дзюдо, карате, таэквондо, фехтовании. Ждем большего от борцов, легкоатлетов, стрелков», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в последние годы была значительно укреплена материально-техническая база физической культуры и спорта, а в период пандемии, несмотря на повсеместный локдаун, в стране по-прежнему проводились соревнования и национальные чемпионаты. В спортивных центрах были созданы уникальные возможности для тренировок по сравнению со всеми странами мира.

«В отсутствие официальных стартов по вашей просьбе мною была продлена на год выплата именных президентских стипендий кандидатам на участие в Олимпиаде и их тренерам. Для спортсменов и тренеров сделано все возможное, и даже более того в этих непростых условиях. Поэтому первоочередная задача на предстоящие месяцы — сформировать боеспособный спортивный «десант» в Токио. Оправдания здесь не принимаются, и быть их вообще не может! — предупредил белорусский лидер. — Нам действительно нужен боеспособный «десант» в Токио. Мы туда поедем сражаться, нам будет непросто. Точно так, как Россию, по-народному говоря, нас будут плющить со всех сторон. И мы должны выдержать».

По мнению Президента, настоящие чемпионы — это те, кто способен показать высокий результат в любых условиях, преодолевая неблагоприятные обстоятельства, ожесточенное сопротивление конкурентов и козни завистников, кто добивается громких побед ради своей страны, родных и близких, тренеров и коллег по команде.

Глава государства также напомнил, что Олимпийские игры будут проходить в условиях беспрецедентных антиковидных мер и ограничений, и надо учитывать этот момент, ведь случиться может всякое. Он подчеркнул, что нужно быть готовыми к решению связанных с этим вопросов акклиматизации спортсменов, доставки делегации и грузов в Олимпийскую деревню, организации тренировок, быта и медицинского обслуживания.

«Все, что необходимо для того, чтобы наши спортсмены достойно выступили, создано. Если нужно больше, будет создано еще больше. Все зависит от спортсменов. Что еще необходимо сделать в ближайшее время, чтобы за наше выступление в Токио не было стыдно перед народом? Давайте сегодня по существу и откровенно поговорим: что нужно еще сделать. Хотя тактика и стратегия давно известны, они определены. Спортсмены и особенно тренеры прекрасно знают, как подвести к вершине их формы. Пожалуйста, действуйте. Еще раз повторяю: говорите, что надо, — будем создавать дополнительные условия», — подытожил Александр Лукашенко.

Лукашенко о спорте: надо давать результат, едем в Токио драться

Президент Беларуси Александр Лукашенко настраивает спортсменов и тренеров на достижение высоких результатов.

«Едем в Токио драться. И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление. В этих условиях надо показывать результат, чтобы им доказать, что мы не с Луны свалились», — подчеркнул белорусский лидер.

Он высказал нарекания по поводу результатов выступления белорусских спортсменов в некоторых видах спорта. В частности глава государства упомянул неудачное выступление сборной Беларуси по хоккею на турнире в Казахстане. «Последнее место заняли, — отметил Президент. — А сколько денег стоило съездить туда и обратно? И опять объяснения: вот, вы понимаете, у нас нет детского хоккея».

«Слава тебе господи, хоть у «Динамо» выиграли (речь про матч «Динамо Рига» и «Динамо Минск», когда белорусские спортсмены выиграли со счетом 2:1. — Прим. БелТА). Спасибо», — сказал Александр Лукашенко.

Упомянул Президент также выступление сборной Беларуси на недавнем чемпионате мира по биатлону. «А «чудеса» на последнем чемпионате по биатлону? — отметил он — Я не знаю, чем тут оправдываться».

«Или поехали в Египет, поиграли в гандбол (речь про чемпионат мира по гандболу, прошедший в январе в Каире. — Прим. БелТА), — продолжил белорусский лидер. — Я не понимаю, как можно вести в 7-8 мячей и потом обвалиться в этот же период и проиграть еще больше».

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси была создана необходимая база для подготовки по профильным видам спорта. «Я вообще не понимаю: а чего не хватает, чтобы подготовиться по профильным видам спорта? Я же помню первые шаги после распада Советского Союза. Можно сказать, вообще негде было тренироваться, — напомнил он. — Сейчас — пожалуйста, самые лучшие центры». Например, в Минске построен современный, соответствующий всем требованиям велотрек. «И не думайте, что мы завтра начнем копировать Минск в областях. Нам это не нужно для компактной страны. Любой спортсмен может приехать сюда, на велотрек, и тренироваться», — предупредил глава государства.

Обращаясь к министру спорта, Президент подчеркнул: «Нужен, Сергей Михайлович, результат. Не дай бог его не будет на Олимпиаде, вы знаете, какой потом будет разговор».

«Надо давать результат! Я понимаю, это спорт. Но зубами уцепитесь и покажите, что вы можете», — подчеркнул Президент.

После доклада министра о подготовке к предстоящей Олимпиаде, глава государства подробно расспросил по данному вопросу также и руководителей федераций. Состоялся обстоятельный разговор о том, чего еще не хватает для эффективной подготовки спортсменов к Олимпийским играм и достижения результатов. Участники Олимпийского собрания заверили, что со стороны государства они получили всю необходимую помощь и поддержку, и выразили надежду, что выступление белорусских спортсменов в Токио будет успешным. Главное, по их мнению, чтобы у спортсменов сохранялся боевой дух, настрой, а что касается материально-технической базы, она создана, имеется все необходимое.

Лукашенко: сейчас особое время, и мы должны показать себя нацией

«Сейчас особое время, такого никогда не было. И мы должны показать, что мы нация, — подчеркнул глава государства. — Вы просто должны отблагодарить свой народ за то, что он сделал для того, чтобы спортсмены могли бороться и выступать».

Президент привел в пример белорусских паралимпийцев, их силу духа и стремление к победе. По его мнению, эти люди — настоящие герои, поскольку умеют бороться. «Спорт есть спорт: и так может быть, и эдак. Но покажи, что ты боролся, цеплялся за возможность, чтобы победить. Вот что самое главное, — сказал Александр Лукашенко. — Поэтому нам надо поехать в Токио и показать, что мы нация, если мы на что-то способны. Тренерам и спортсменам хочу посоветовать и попросить: будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно. Это не ваша функция бегать по зарубежью и на коленях ползать, копейки просить. А сейчас беглые развернули бешеную драку за границей: денег не хватает. Это же позорище».

Александру Лукашенко предложили стать почетным президентом НОК, но он отказался

На Олимпийском собрании Национального олимпийского комитета Президента Беларуси Александра Лукашенко предложили выдвинуть на должность почетного президента НОК, однако глава государства отверг эту инициативу.

Должность почетного президента Национального олимпийского комитета предусмотрена в новой редакции устава НОК, которая была принята на этом же Олимпийском собрании. Однако сам вопрос об избрании почетного президента НОК не был включен в повестку заседания.

С такой инициативой в самом конце собрания выступил председатель Белорусского альянса танцевального спорта Антон Юспа. «Александр Григорьевич внес значительный вклад в развитие олимпийского движения и спорта. И я думаю, что это самый весомый вклад за историю нашей страны. Если это уместно здесь, я бы хотел внести кандидатуру Александра Григорьевича на должность почетного президента», — сказал он.

Однако Александр Лукашенко посчитал это предложение преждевременным и отказался от него. «Вы знаете, вот очень точно сказал: если уместно. Не нужно это делать сейчас, — сказал Президент. — Это сделано на будущее, для будущих». Глава государства добавил, что как Президент страны по-прежнему будет заниматься вопросами спорта.

Виктор Лукашенко избран на пост президента НОК

Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, избран Олимпийским собранием на пост президента НОК.

Генеральный секретарь НОК Полина Головина изначально предложила на пост президента НОК две кандидатуры — Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко. «Поступили предложения по двум кандидатурам», — уточнила она.

«Если две кандидатуры предлагалось, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта», — сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что больше чем кто-либо любит спорт, и напомнил, что в свое время возглавил НОК в сложные 90-е годы, чтобы не пустить все на самотек, иначе можно было потерять спорт. «Вот единственная была причина — чтобы мы не расползлись, чтобы не было, как в некоторых странах, наката одной федерации на другую. Чтобы руководитель федерации не дрался с тренерами», — сказал Президент.

«Старался делать все для того, чтобы что-то у вас было. Я знал, чем живет спорт. Это моя любовь, это преданность спорту, — добавил глава государства. — Думаю, что для вас тоже будет польза. Все-таки сын всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме. Думаю, из этого тоже можно извлечь какие-то положительные вещи».

«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок Президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника Президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор», — сказал Александр Лукашенко.

Виктор Лукашенко в свою очередь отметил, что должность Президента Национального олимпийского комитета возлагает на него большую ответственность. Он выразил надежду, что вместе с коллегами ему удастся внести свой вклад в развитие спорта в стране. «Мы понимаем, что спрос с нас будет большим. Но хотим заверить, что НОК совместно с Минспорта, федерациями, другими заинтересованными сделают максимально возможное, чтобы мы достойно выглядели на любых спортивных аренах», — пообещал новый руководитель НОК.

Вице-президентом НОК на Олимпийском собрании переизбран Дмитрий Довгаленок. При этом пост первого вице-президента НОК решено ликвидировать. Соответствующее предложение внес избранный президентом НОК Виктор Лукашенко, и участники Олимпийского собрания его поддержали. Кроме того, на собрании рассмотрен ряд организационных вопросов. В том числе об исключении и приеме в члены НОК, избрании почетных членов. Утвержден отчет ревизионной комиссии НОК за период 2019-2020 годов.

Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года был избран Олимпийским собранием на этот пост. C мая 1997 года президентом НОК являлся глава государства Александр Лукашенко.

БелТА.