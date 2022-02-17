Коротко о разном Референдум 

Белорусы с ID-картами и биометрическими паспортами смогут проголосовать на референдуме

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У белорусов с ID-картами и биометрическими паспортами не будет сложностей при голосовании на референдуме, сообщил в пресс-центре БЕЛТА начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун.

«Гражданин Республики Беларусь, который имеет ID-карту, должен реализовать свое право на участие в референдуме беспрекословно и в любом месте, где он находится. Организовано соответствующее взаимодействие с местными избирательными комиссиями», — сказал Алексей Бегун.

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