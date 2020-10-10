РУП «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку к Дню матери, который отмечается 14 октября. Акция «Поздравим маму вместе!» пройдет в ряде отделений почтовой связи 12 октября. В этот день клиенты смогут приобрести почтовые карточки, написать теплые строки своим любимым мамам и поздравить их с предстоящим праздником, а сотрудники предприятия бесплатно доставят эти поздравления по всей республики.

В Марьиной Горке акция пройдет в отделении почтовой связи №4 по адресу ул. Новая Заря, д.35а с 11-00 до 13-00.

Карточки принимаются к отправке в местах проведения акции.