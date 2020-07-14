Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия «Славянского базара в Витебске»

Белтелерадиокомпания традиционно проведет дни «Славянского базара в Витебске» вместе с конкурсантами, артистами и гостями, чтобы показать как можно больше фестивальных событий и порадовать аудиторию трансляциями музыкальных шоу-программ под открытым небом. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Освещать витебский форум будет Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании. Следить за ходом фестиваля можно будет в выпусках «Новостей» и сюжетах вечерних итоговых программ «Панорама» и «Главный эфир» на «Беларусь 1». Информационные материалы о «Славянском базаре в Витебске» и эксклюзивные интервью представят также авторы проекта «Добрай раніцы, Беларусь!». Центральной частью эфира «Беларусь 1» станет показ основных церемониальных, конкурсных и концертных программ фестиваля, каждой из которых будет предшествовать выпуск видеодневников. Так, с 16 по 18 июля гала-концерты торжественного открытия «Славянского базара в Витебске — 2020», «Союзное государство приглашает…» и «З Україною в серці!» выйдут в эфир для удобства телезрителей в единое время — 22.00.

Гала-концерт «Беларусь вітае сяброў» Президентского оркестра Беларуси и первая часть выступлений участников XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» в программе «Славянский хит» начнутся в прямой трансляции из фестивальной столицы 19 июля в 16.00. Вечером в 22.10 зрители увидят торжественное закрытие «Славянского базара в Витебске — 2020», которое в этом году объединит вторую часть взрослого конкурса в программе «Мировой хит», номера признанных звезд эстрады и церемонию награждения победителей и дипломантов форума искусств.

Зрители телеканала «Беларусь 3» смогут увидеть всю программу XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020» в прямом эфире. Помимо этого, во время фестиваля с ежедневным дайджестом событий будет выходить в эфир программа «Навіны культуры». «Беларусь 3» 18 июля в 14.00 и 18.00 покажет две части выступлений участников детского конкурса — с песней композитора представляемой страны на родном языке и с композицией на выбор. Зрители 19 июля в 14.00 увидят гала-концерт и церемонию награждения лауреатов XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020».

Традиционно активно в освещении событий фестиваля будет участвовать и Белорусское радио: в эфире запланировано большое количество тематических информационных и музыкальных программ. На Первом национальном канале Белорусского радио 16 июля в 20.30 в прямой трансляции можно будет услышать торжественное открытие фестиваля. С 16 по 19 июля в 13.10 в программе «Настрой!» Первый национальный предложит слушателям «Дневник фестиваля» с прямыми включениями из Витебска. Также канал запишет сольные и сборные концерты для дальнейшего использования в радиоэфире.

В проектах «Радиофакт», «Постфактум» и в выпусках «Новостей» запланированы прямые телефонные включения корреспондентов, работающих в эти дни в фестивальной столице.