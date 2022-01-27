Белтелерадиокомпания покажет XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе компании.

«Белтелерадиокомпания традиционно представит соревнования в максимальном объеме и в прямом эфире. Для белорусских зрителей запланированы показы на 4 каналах и 220 «олимпийских» часов вещания. Главный спортивный телеканал страны «Беларусь 5» на время станет Олимпийским каналом, где с раннего утра до позднего вечера болельщики смогут наблюдать за основными событиями из китайской столицы. С ключевыми моментами каждого дня соревнований познакомит проект «Итоги дня», — рассказали в пресс-службе.

Торжественные церемонии открытия и закрытия Игр, а также Олимпийские дневники, которые большая команда медиахолдинга подготовит с места событий, покажут телеканалы «Беларусь 1»и «Беларусь 5». Не обойдут стороной зимнюю Олимпиаду-2022 и каналы «Беларусь 5. Интернет», «Беларусь 2» — в их сетке вещания запланировано множество спортивных событий.

Следить за расписанием трансляций можно на сайте www.tvr.by.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Беларусь представят 29 атлетов, которые примут участие в соревнованиях по шести видам спорта: биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, фристайл, конькобежный спорт, фигурное катание.