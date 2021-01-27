Беременность и COVID-19: результаты последних научных исследований

Более года мир живет с COVID-19. За этот период накопилось достаточно данных об особенностях течения новой коронавирусной инфекции у беременных женщин, рисках и влиянии на будущего ребенка. Ассистент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского университета Светлана Жуковская рассказала БЕЛТА о последних научных исследованиях на эту тему, а также высказала мнение, стоит ли откладывать планируемую беременность на более поздний период.

— На ранних сроках беременности возможны немного повышенная температура, затрудненное дыхание, легкий насморк. Самочувствие женщины может быть аналогичным тому, как при легкой простуде, что не должно вызывать беспокойства. В каких случаях с учетом эпидемической обстановки стоит обратиться к врачу? Какие симптомы должны насторожить?

— Основные симптомы при легком течении COVID-19 неспецифичны, за исключением аносмии (нарушение обоняния) и изменения вкусовых ощущений, но эти симптомы наблюдаются в среднем всего у 21% беременных с COVID-19.

В целом COVID-19 не имеет «фирменных» симптомов, поэтому не следует ориентироваться на появление какого-либо одного из них, а оценивать ситуацию комплексно. Если у беременной возникает подозрение, что она может быть больна коронавирусной инфекцией, ей следует связаться с врачом — каждая ситуация будет оцениваться индивидуально.

Следует обратиться к врачу в случаях, если температура тела выше 37,5, появляются другие признаки заболевания: кашель, боль в груди, боль в мышцах и суставах, головная боль.

Хочу отметить, что затрудненное дыхание/одышка не характерны для ранних сроков беременности и возникают преимущественно в третьем триместре в результате того, что растущая матка снижает подвижность диафрагмы и возможность дышать «полной грудью». Поэтому появление одышки на ранних сроках беременности — это безусловный повод для обращения к врачу. И, на мой взгляд, при появлении любой выраженной одышки и вероятных симптомов гипоксии (головокружение, слабость, предобморочные состояния) необходимо оценить сатурацию с использованием пульсоксиметра, что, к счастью, сейчас доступно.

Безусловно, важно также оценивать анамнез и наличие контактов с людьми, больными COVID-19.

— Можно ли говорить, что беременные женщины, у которых снижается на этот период иммунитет, более восприимчивы к вирусу? Справедливо ли это для послеродового периода?

— На данный момент нет статистических данных, подтверждающих, что беременные более восприимчивы к вирусу SARS-CoV-2 и чаще заболевают COVID-19, чем небеременные женщины такой же возрастной группы. Вопрос снижения иммунитета во время беременности довольно сложен — скорее, стоит говорить о специфической перестройке в работе иммунной системы.

Также на данном этапе нет оснований утверждать, что женщины в послеродовом периоде чаще заболевают COVID-19, однако тяжесть течения заболевания может быть более выражена в связи с рядом особенностей — например, за счет более высокой склонности к тромбообразованию.

— Какие симптомы чаще всего наблюдаются у беременных с COVID-19? Часто ли среди беременных встречаются бессимптомные носители коронавируса?

— Согласно статистическим данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), у 54,5-75% беременных может наблюдаться бессимптомное течение COVID-19.

Клиническая картина при легком течении COVID-19 у беременных может быть «смазанной» и совершенно неспецифичной: среди наиболее распространенных симптомов — слабость (54,5%), кашель (50,3%), головная боль (42,7%). Повышение температуры наблюдается нечасто — в 27,6% случаев, одышка — у 25,9% беременных с коронавирусной инфекцией.

— Правда ли, что беременные женщины более подвержены тяжелому течению коронавирусной инфекции, чаще нуждаются в кислородной поддержке? Выше ли смертность?

— К сожалению, беременные действительно относятся к группе риска по более тяжелому течению COVID-19.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), у беременных с COVID-19 в сравнении с небеременными женщинами фертильного возраста значительно чаще отмечается необходимость лечения в условиях интенсивной терапии и реанимации, механической вентиляции легких и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), также более высок риск летального исхода.

Отмечено, что у беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания.

— Какие факторы влияют на вероятность развития тяжелых осложнений в результате COVID-19? Играет ли здесь роль возраст женщины?

— Важен не столько возраст, сколько состояние здоровья беременной. Риск тяжелого течения COVID-19 значительно возрастает при наличии таких факторов, как сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, сердечная недостаточность), заболевания органов дыхания (бронхиальная астма), аутоиммунные заболевания.

Отдельного внимания заслуживают беременные с наследственными тромбофилиями высокого тромбогенного риска и с антифосфолипидным синдромом, так как в сочетании с COVID-19 эти состояния существенно повышают риск тромбоэмболических осложнений. И стоит отметить, что курение — очень мощный «провокатор» тромбозов, особенно в сочетании с беременностью и COVID-19.

По данным, озвученным на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, 20% от всех случаев летальных исходов при COVID-19 у беременных и родильниц вызваны тромбоэмболическими осложнениями.

К факторам риска тяжелого течения COVID-19 у беременных также следует отнести ожирение и метаболический синдром.

— Отличается ли лечение беременной женщины с COVID-19? Многие препараты противопоказаны в этот период.

— Безусловно, лечение беременных с COVID-19 затрудняется тем, что многие лекарственные средства противопоказаны в связи с негативным влиянием на плод.

Также несколько сложнее обеспечить прон-позицию (положение «лежа на животе»), особенно в третьем триместре, однако беременность на любом сроке не является противопоказанием к прон-позиции: она успешно применяется при необходимости.

Важно учитывать и тот факт, что беременность сама по себе вызывает склонность к тромбозам за счет перестройки системы гемостаза, что в сочетании с COVID-19 является крайне весомым фактором риска тромбоэмболических осложнений, поэтому требуется проведение тромбопрофилактики (преимущественно низкомолекулярные гепарины).

— Беременные женщины испытывают большую нагрузку на сердце и легкие. Можем ли говорить о том, что в случае заболевания COVID-19 они рискуют получить гораздо более серьезные последствия?

— Да, это действительно так. По данным, основанным на крупной выборке в США, беременные с тяжелым течением COVID-19 чаще нуждаются в механической вентиляции легких и в проведении экстракорпоральной мембранной оксигенации, чем небеременные женщины фертильного возраста.

Важно помнить и о негативном влиянии вируса SARS-CoV-2 на сердечно-сосудистую систему: COVID-19 может привести к миокардиту, кардиомиопатии, перегрузке правых отделов сердца и другим крайне неблагоприятным последствиям.

Очень важно своевременно обратиться к врачу в случае возникновения у беременной одышки, боли в области сердца, нарушений сердечного ритма.

— Какие долгосрочные осложнения возможны после перенесенного заболевания?

— Исследователи описывают так называемый пост-COVID синдром, для которого характерны слабость и утомляемость, боли в мышцах и суставах, одышка, головная боль, снижение концентрации и работоспособности, тревожность и депрессия, нарушения сна.

Для беременных наиболее опасны такие последствия COVID-19, как гиперкоагуляция и склонность к тромбозам. Важно помнить, что патологические изменения могут сохраняться на протяжении нескольких месяцев после перенесенного заболевания.

— Как может влиять на течение беременности наличие вируса у женщины? Повышается ли вероятность преждевременных родов, самопроизвольного выкидыша, неразвивающейся беременности у беременных с COVID-19? На каком сроке беременности могут быть наиболее неблагоприятные последствия?

— Нет убедительных доказательств того, что вирус SARS-CoV-2 повышает частоту прерывания беременности (самопроизвольные аборты, неразвивающаяся беременность), однако частота преждевременных родов (в сроках 22-37 недель беременности) возрастает до 12,9-28,6%.

Наиболее выражено неблагоприятное влияние COVID-19 на течение беременности преимущественно в третьем триместре, когда отмечается максимальная нагрузка на дыхательную и сердечно-сосудистую системы женщины. Кстати, чем ближе срок родов, тем более выражен сдвиг гемостаза в сторону гиперкоагуляции у беременной — сама по себе беременность является фактором риска тромботических осложнений.

В литературе также описаны случаи, когда COVID-19 приводил к развитию у беременной комплекса симптомов, напоминающих преэклампсию: повышение артериального давления, наличие белка в моче, нарушение функции почек, повышение печеночных ферментов, снижение количества тромбоцитов.

— Как отразится заболевание матери на будущем ребенке? Какие риски для плода? Можно ли утверждать, что инфицирование на ранних сроках, когда идет закладка органов плода, опаснее?

— На данный момент тератогенность вируса, т.е. способность вызывать врожденные пороки развития, не доказана. Именно поэтому нет оснований говорить о необходимости аборта, если женщина заболела COVID-19 в первом триместре беременности.

Беременность следует прерывать только при тяжелом/критическом состоянии женщины либо в том случае, если сохранение беременности представляет опасность для ее здоровья и/или жизни.

По данным Великобритании, отмечается возрастание частоты внутриутробной гибели плода: 11,5 против 4,1 на 1 тыс. родов. В США частота мертворождений среди госпитализированных женщин с COVID-19 достигает 3%, однако это в некоторых случаях может быть вызвано снижением доступности квалифицированной медицинской помощи, изменением кратности визитов к врачу во время беременности, а также увеличением частоты родов вне стационара.

В статье в журнале Scientific Reports отмечено, что частота рождения маленьких к сроку гестации новорожденных достигает 17,4%, антенатальная гибель плода — 2,4%, неонатальная гибель — 0,4%.

— Передается ли вирус плоду от матери во время беременности (вертикальная передача)?

— Вертикальная передача — это передача вируса не только от матери к плоду во время беременности, но и интранатальная передача (во время родов), а также постнатальная — во время грудного вскармливания.

В крупном систематическом обзоре, описывающем результаты родоразрешения 936 женщин с подтвержденным заболеванием COVID-19, отмечено, что РНК вируса обнаружили у 2,9% новорожденных в назофарингеальных мазках, взятых непосредственно после рождения и в течение первых 48 часов жизни; в 1 из 34 образцов пуповинной крови; в 2 из 26 образцов ткани плаценты, а у 3 из 82 (3,66%) новорожденных выявили иммуноглобулины класса M к SARS-CoV-2.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (США), у 2,6% из 610 детей, рожденных от женщин с подтвержденным COVID-19, также выявлялся вирус SARS-CoV-2 — в первую очередь это были новорожденные от матерей с активной инфекцией непосредственно во время родов.

Вирус также был выявлен в плаценте: визуализация вириона SARS-CoV-2 в плаценте впервые описана 8 мая 2020 года G. Algarroba с соавт. в журнале American Journal of Obstetrics and Gynecology, после чего появился ряд статей, описывающих целый спектр патологических изменений в плацентах у женщин, перенесших COVID-19 — в первую очередь изменения воспалительного характера и тромбозы.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, 2020) также отмечает, что передача коронавируса от матери ребенку во время беременности маловероятна, но после рождения новорожденный может быть подвержен инфицированию вследствие контакта с COVID-положительным человеком. Однако систематический обзор, включивший 100 тыс. беременных, показал возможность вертикальной передачи в 5,3% случаев, частоту рождения новорожденных с положительным тестом на COVID-19 — 8%.

— Передается ли вирус с грудным молоком? Стоит ли избегать женщинам с COVID-19 (на момент родов) грудного вскармливания? Как осуществлять грудное вскармливание, если женщина инфицирована COVID-19?

— 30 мая 2020 года в журнале Clinical Infectious Diseases описан первый случай выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в грудном молоке кормящей женщины с лабораторно подтвержденным COVID-19.

Однако, по мнению ученых, выявление РНК в грудном молоке не подтверждает возможность передачи заболевания COVID-19 при грудном вскармливании, так как не получены доказательства вирулентности вируса, обнаруженного в молоке.

Все ведущие мировые медицинские организации, в том числе и Всемирная организация здравоохранения, говорят, что важность и ценность грудного вскармливания значительно превышает риск инфицирования новорожденного в тех случаях, когда женщина не имеет выраженных симптомов заболевания (высокая температура, выраженные кашель и чихание). Согласно инструкции Министерства здравоохранения Беларуси «Об организации медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам с вероятной или подтвержденной COVID-19» от 6 апреля 2020 года, от грудного вскармливания при COVID-19 следует воздержаться только в том случае, когда у матери выражены симптомы респираторной инфекции (повышение температуры, кашель, чихание). При этом для кормления может использоваться сцеженное грудное молоко.

Бессимптомное и легкое течение COVID-19 не являются основаниями для отказа от грудного вскармливания.

Крайне важно соблюдать ряд требований при грудном вскармливании: ношение хирургической (именно хирургической!) маски, соблюдение респираторной гигиены, тщательная обработка рук и всех предметов, которые могут инфицировать новорожденного. Считается, что основная опасность передачи вируса новорожденному исходит не от грудного молока, а от аэрозольного пути передачи при кашле/чихании, от кожи матери и от предметов обихода.

— Сколько времени могут оставаться в организме младенца антитела к коронавирусу, которые передались от матери? Какую роль они могут сыграть в защите ребенка? Правда ли, что антитела к вирусу разрушаются, как только мать перестает кормить ребенка грудным молоком?

— Роль иммунитета в защите от COVID-19 на данный момент вызывает довольно много вопросов: мало известно о надежности иммунитета даже у людей, которые уже переболели COVID-19.

Еще более сложная тема — врожденный иммунитет у детей, рожденных от матерей с этим заболеванием. К сожалению, на данном этапе нет оснований говорить о том, что перенесенное заболевание во время беременности может дать ребенку какую-либо длительную действенную защиту от COVID-19.

Если проводить параллели с иммунитетом у взрослых, то известно, что стойкого иммунитета нет: отмечены многочисленные случаи повторного заболевания COVID-19 спустя несколько месяцев.

Однако важно помнить, что пандемия коронавирусной инфекции научила нас с осторожностью подходить к однозначным заявлениям: нельзя сказать, что COVID-19 уже полностью изучен.

— Можно ли женщинам во время беременности и грудного вскармливания вакцинироваться от коронавируса? Через какое время после вакцинации следует планировать беременность?

— Вопрос вакцинации сейчас стоит очень остро, но следует помнить, что клинические испытания вакцин на беременных проведены не были, поэтому абсолютной гарантии их безопасности на данном этапе нет.

Важно также учитывать особенности различных вакцин: так, в официальной инструкции по применению Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») однозначно прописано, что беременность и период лактации являются противопоказанием к применению этого препарата.

С вакцинами Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine и COVID-19 Vaccine AstraZeneca ситуация иная: вакцины, используемые в США и Великобритании, не противопоказаны к применению во время беременности и лактации. Так, в результате доклинических испытаний вакцины Pfizer-BioNTech не выявлено ее неблагоприятное влияние при применении у беременных. Применение Pfizer-BioNTech допустимо согласно рекомендациям ВОЗ, Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (Великобритания), ведущих медицинских организаций США, Канады и Европы. Однако вакцинация беременных рекомендуется только в том случае, если беременная относится к группам высокого риска по инфицированию и/или тяжелому течению COVID-19.

На мой взгляд, вопрос о вакцинации беременных очень сложен из-за дефицита знаний о потенциальных рисках. Вероятно, в подобной ситуации стоит тщательно взвешивать все риски и возможную пользу.

— Стоит ли отложить планируемую беременность на более поздний срок, когда заболеваемость COVID-19 снизится?

— К сожалению, в некоторых случаях откладывание беременности на более поздний срок может оказаться небезопасным, особенно для женщин более старшего репродуктивного возраста (35 лет и более), так как с возрастом значительно возрастает как риск бесплодия, так и частота невынашивания беременности.

Во время первой волны COVID-19 в Европе, США и России была приостановлена работа центров вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, инсеминации), однако, по мнению ученых, высказанном на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, это было слишком поспешным решением, оказавшим выраженное негативное влияние на демографическую ситуацию.

К вопросу планирования беременности следует подходить индивидуально: если у женщины имеются факторы риска тяжелого течения COVID-19, целесообразно будет отложить планирование беременности до периода, когда заболеваемость пойдет на спад. Важно также оценить, насколько высок риск инфицирования на работе и т.д.

— Есть ли связь между перенесенным COVID-19 и бесплодием? Какие рекомендации можно дать женщинам, ожидающим процедуры ЭКО?

— На данном этапе нет достоверного подтверждения прямого влияния COVID-19 на женскую фертильность, но косвенное влияние, безусловно, не исключено: любая инфекция, особенно протекающая на фоне высокой температуры, может негативно сказаться на менструальном цикле, вызывая нарушения овуляции, задержку менструации, обильные кровотечения. Известно, что вирус SARS-CoV-2 может проникать через гематоэнцефалический барьер — следовательно, это может вызывать нарушения функции гипоталамо-гипофизарного звена регуляции менструального цикла.

Влияние COVID-19 на мужскую фертильность изучено более глубоко: в литературе описано, что вирус SARS-CoV-2 способен оказывать прямое повреждающее воздействие на ткань яичка и придатка, приводить к нарушению сперматогенеза, резкому снижению количества либо полному отсутствию сперматозоидов в семенных канальцах. Развивающийся при тяжелых формах COVID-19 «цитокиновый шторм» способен вызывать супрессию гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси и нарушать целостность гематотестикулярного барьера. Фебрильная температура, нередко наблюдающаяся у пациентов с COVID-19, также приводит к угнетению сперматогенеза и повышению риска возникновения анеуплоидий.

Подготовка к процедуре экстракорпорального оплодотворения в условиях пандемии COVID-19 должна быть более тщательной: следует оценивать состояние здоровья женщины и риски осложнений, особенно если женщина перенесла заболевание COVID-19. Особое внимание стоит уделить состоянию сердечно-сосудистой системы и системы гемостаза, чтобы минимизировать риск осложнений.

Также важно отметить, что во многих случаях целесообразно отложить перенос эмбрионов в полость матки и провести так называемый фрагментированный цикл ЭКО: провести гормональную стимуляцию, получить яйцеклетки, оплодотворить их и криоконсервировать (заморозить) полученные эмбрионы. Затем перенести эмбрионы в одном из последующих менструальных циклов, уже без гормональной стимуляции. Такая методика позволяет снизить риск осложнений.

— Содержит ли пуповинная кровь COVID-19? Влияет ли наличие COVID-19 у роженицы на процедуру сбора пуповинной крови?

— В научной литературе описаны случаи выявления РНК вируса SARS-CoV-2 или антител к нему в пуповинной крови, однако нет доказательств, что вирус передается гематогенным путем.

Все образцы пуповинной крови проходят тщательный бактериологический, вирусологический контроль. Определяется группа крови и резус-фактор, стерильность, отсутствие инфекций, определяется общее количество клеток и количество стволовых клеток, их жизнеспособность. Абсолютным противопоказанием для длительного хранения стволовых клеток пуповинной крови являются положительные результаты тестирования на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис, а также бактериальное или грибковое инфицирование пуповинной крови.

Окончательное решение о возможности хранения стволовых клеток пуповинной крови принимается в лаборатории сепарации и замораживания костного мозга (банк стволовых клеток) в ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии».

Источник: БелТА.