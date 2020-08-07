Бесконтактная форма работы: спасатели оставляют памятки и буклеты в почтовых ящиках пуховчан
Работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают использовать бесконтактные формы работы для доведения до населения информации по вопросам, касающимся пожарной безопасности.
Чтобы напомнить главные правила жителям района, спасатели раскладывают в почтовые ящики памятные буклеты, которые граждане могут изучить самостоятельно.
Как правильно использовать электроприборы, как потушить внезапно загоревшееся масло на сковороде, какие правила необходимо соблюдать при сжигании мусора и многое другое жители города смогут вспомнить, просмотрев брошюры, попавшие в почтовый ящик.