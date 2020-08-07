МЧС информирует 

Бесконтактная форма работы: спасатели оставляют памятки и буклеты в почтовых ящиках пуховчан

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Работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают использовать бесконтактные формы работы для доведения до населения информации по вопросам, касающимся пожарной безопасности.

Чтобы напомнить главные правила жителям района, спасатели раскладывают в почтовые ящики памятные буклеты, которые граждане могут изучить самостоятельно.

Как правильно использовать электроприборы, как потушить внезапно загоревшееся масло на сковороде, какие правила необходимо соблюдать при сжигании мусора и многое другое жители города смогут вспомнить, просмотрев брошюры, попавшие в почтовый ящик.

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