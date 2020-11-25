Бессимптомные носители коронавируса заразны в течение одной-двух недель — ВОЗ

Бессимптомные носители нового коронавируса заразны в течение одной-двух недель, сообщил сотрудник координационного штаба по реагированию на пандемию европейского регионального бюро ВОЗ Олег Стороженко во время виртуального брифинга для русскоязычных СМИ.

«Мы получаем много противоречивой информации о бессимптомном течении новой коронавирусной инфекции. В первую очередь это связано с тем, что течение заболевания очень сложно отслеживать у тех, кто не предъявляет жалоб. Вместе с тем уже накоплен достаточно серьезный массив информации, согласно которому мы можем с уверенностью говорить, что вирус выделяется и у бессимптомных носителей», — сказал Олег Стороженко.

У бессимптомных носителей процесс выделения вируса происходит в течение одной-двух недель. У пациентов со средней тяжестью заболевания ПЦР-тесты показывают наличие вируса три недели, в тяжелых случаях вирус выделяется еще дольше.

«Потому тестирование, отслеживание контактов — это то, чему должен быть отдан приоритет, потому что бессимптомные пациенты, к сожалению, тоже заразны», — отметил сотрудник координационного штаба.

По разным данным, в популяции четверть всех заболевших коронавирусной инфекцией — бессимптомные носители. По словам Олега Стороженко, бессимптомных случаев заболевания больше среди детей. «Очень интересные наблюдения были в лагерях для беженцев, где основная часть населения — молодые люди. Там мы тоже не видели большого количества тяжелых и среднетяжелых случаев течения заболевания», — добавил Олег Стороженко.

Источник: БелТА