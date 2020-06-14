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Без родителей и близких: новобранцы в/ч 89417 приняли военную присягу

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Впервые церемония прошла без приглашения родных и близких новобранцев. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. В частях и соединениях по всей стране для родителей военнослужащих была организована прямая трансляция церемонии в сети интернет – на youtube-канале «ВоенТВ», а также в социальных сетях и мессенджерах.

Со знаменательным днем воинов нового пополнения поздравил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко.

После церемонии принятия присяги состоялись показательные выступления воинов‑спецназовцев и выступление оркестра в/ч 89417.

Фото Максима Гарлуковича, «Ваяр».

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