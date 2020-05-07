Без торжеств и гостей — как проходят свадьбы в условиях коронавируса

Коронавирус внес значительные коррективы в нашу жизнь. Как повлияла эпидемиологическая ситуация на проведение свадебных регистраций? Об этом рассказала начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Дубовик:

— В апреле в нашем районе двадцать пар получили свидетельства о заключении брака. Одиннадцать из них — в отделе загс. Самому юному жениху исполнилось 23 года, самому старшему — 46 лет. Самой юной невестой оказалась 19-летняя пуховчанка, самой старшей было 43 года.

В основном проводились неторжественные регистрации. У тех пар, которые заранее планировали свой праздник и до начала нынешней ситуации подали заявление на торжественную регистрацию, на церемонии присутствовали до семи человек.

Однако сложившаяся ситуация для многих не повод откладывать свадьбу. На данный момент на май семь пар подали заявления на регистрацию брака. Отмечу, что заявления пока мы принимаем только на неторжественную регистрацию.

В апреле на свет появилось 43 малыша (в марте – 40). Зарегистрировано две двойни — в отделе загс и в Блужском сельисполкоме. Мальчиков традиционно родилось больше — 26. Чаще всего родители выбирали такие имена, как Александр, Дмитрий (по 3), Даниил, Роман, Семен (по 2). Среди девятнадцати имен выделяются Савва, Ростислав, Радомир, Мирослав.

Девочек, которых родилось семнадцать, чаще всего их называли Алиной и Евгенией. Редкие женские имена апреля — Алана и Лина.

Первенца дождались в девяти семьях. Второй малыш появился на свет в семнадцати семьях, третий — в четырнадцати, пятый — в двух. В одной семье родился шестой ребенок.

Самому молодому отцу исполнился 21 год, самому старшему — 57. Самой молодой маме —18 лет, самой старшей — 38 лет.

Десять пар расторгли свои отношения (с начала года — 26 пар). Для большинства пар это был первый брак.

В апреле зарегистрировано 108 смертей. С начала года — 346. За аналогичный период 2019 года — 347.

Записала Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.