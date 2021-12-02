Беженец из ТЛЦ: спасибо Беларуси за помощь и внимание

Беженцы благодарны Беларуси за помощь и поддержку в сложной ситуации. Такое мнение сегодня корреспонденту БЕЛТА высказал один из беженцев в пункте временного размещения.

Сегодня идет 25-й день для беженцев на границе. Они находятся в пункте временного размещения на базе транспортно-логистического центра у пункта пропуска «Брузги».

«Спасибо Беларуси за ту помощь и поддержку, что мы получаем. Ночуем не в лесу, под открытым небом, а в тепле, есть еда, вода, выдали теплую одежду», — рассказал мужчина.

Он интересуется у журналистов о том, есть ли какие-то новости об их ситуации, как будет решаться проблема. «Наверное, новости и информация — для нас сейчас самое главное. Конечно, мы не хотим возвращаться в Ирак. Там для многих из нас очень опасно», — делится мужчина.

Сейчас беженцы в ТЛЦ обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием. Работает полевая баня. Открыт и стационарный медпункт, где круглосуточно дежурят медики. В минувшую ночь, к слову, обращений было не очень много. За помощью обратились около 10 человек. В основном жалобы были связаны с простудными заболеваниями. Активней всего в медпункте используются жаропонижающие, средства от насморка и болей в горле.-0-