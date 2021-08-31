Безопасная печь

Стоит помнить, что в осенне-зимний период «сердце дома» является источником повышенной опасности. Поэтому с наступлением холодов сводки спасателей все чаще пополняются фактами пожаров из-за несоблюдения правил пользования системами печного отопления. Чтобы вы не стали главными героями новостей МЧС, мы рекомендуем вам достать листочек с ручкой и внимательно разобраться с нами в том, как безопасно обогревать свой дом и не лишиться его раньше времени.

Как правильно разводить огонь? Запоминайте порядок действий:

1. Убедитесь в том, что открыта заслонка, которая регулирует количество воздуха, выходящего через дымоход.

2. Проверьте тягу поднесенной к дымоходу спичкой и проследите, куда тянет воздух: вверх или вниз. Запомните: тяга должна идти вверх.

3. В основание положите газеты, щепки и другой материал для растопки.

4. Уложите одно или два полена сверху.

5. Подожгите материал для растопки из пункта 4.

6. Первые полчаса внимательно следите за дымом. Если с тягой все в порядке, то есть, она идет вверх, то запах дыма должен практически отсутствовать.

7. После того, как разгорелись первые поленья, доложите в топку те, что побольше.

8. Когда огонь сбавит свою силу и внутри все догорит, сбейте огонь, разбросав головешки по крайней мере за полчаса до того как уходить из комнаты по всей топке.

9. Когда огня уже не будет, убедитесь в том, что угли тоже не тлеют. Затем закройте заслонку, чтобы тепло из печи грело помещение, а не ушло в трубу.