Безопасность печи
В осенне-зимний период увеличивается количество пожаров, происшедших из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
- В целях безопасности давайте вспомним правила, которые помогут избежать беды:
- Протапливатьпечь следует два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать перекала.
- Топку нужнопрекращать не менее чем за 2 часа до отхода ко сну. За это время дрова успеют перегореть, а дымоход можно будет закрыть.
- Нельзяиспользовать при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
- Важно всегда держать закрытыми топочные дверцы, а топящую печь нельзя оставлять без присмотра.
- Золу и перегоревшие угли необходимо выбрасывать на безопасное расстояние от строений.