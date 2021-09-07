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Безопасность печи

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В осенне-зимний период увеличивается количество пожаров, происшедших из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

  • В целях безопасности давайте вспомним правила, которые помогут избежать беды:
  • Протапливатьпечь следует два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать перекала.
  • Топку нужнопрекращать не менее чем за 2 часа до отхода ко сну. За это время дрова успеют перегореть, а дымоход можно будет закрыть.
  • Нельзяиспользовать при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
  • Важно всегда держать закрытыми топочные дверцы, а топящую печь нельзя оставлять без присмотра.
  • Золу и перегоревшие угли необходимо выбрасывать на безопасное расстояние от строений.

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