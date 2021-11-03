Одним из потенциально опасных временных промежутков, когда совершается наибольшее количество автоаварий с участием несовершеннолетних, является период каникул. Причина: невнимательность, беспечность детей на дороге и отсутствие контроля за их досугом со стороны взрослых.

С целью профилактики ДТП с участием несовершеннолетних, накануне и во время осенних школьных каникул, с 27 октября по 7 ноября 2021 года Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Безопасные каникулы».

В ходе акции сотрудники ГАИ проведут информационно-разъяснительные беседы в учреждениях образования, трудовых коллективах, организациях и на родительских собраниях. В беседах выступающие разъяснят как детям, так и взрослым правила безопасного поведения в транспорте, на дороге, дворовых территориях, уделив особое внимание использованию световозвращающих элементов в темное время суток. Также инспекторы напомнят и правила перехода проезжей части по пешеходным переходам и недопустимости использования при этом гаджетов и наушников.

Справочно, за 9 месяцев текущего года на территории Минщины произошло 58 ДТП с участием детей, в результате которых 1 ребенок погиб, 66 — получили травмы различной степени тяжести. 17 ДТП произошли по вине самих детей.

Основными ошибками пострадавших несовершеннолетних в результате ДТП явились: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю, а также нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых.

Так как в каникулярный период всегда намечается активная перевозка детей, а статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних говорит о том, что в большей степени пострадали дети-пассажиры — под особым контролем страж дорог будут водители, отвечающие за безопасность перевозки своих пассажиров.

За нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.6 ст.18.13 КоАП Республики Беларусь в отношении водителя налагается административное взыскание в виде штрафа в размере до 4 БВ.

Госавтоинспекция Минской области обращает внимание взрослых и напоминает о том, что именно они в первую очередь несут ответственность за своих детей до их совершеннолетия! Необходимо на личном положительном примере приучать ребенка к предельному вниманию, дисциплине и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

ОГАИ Пуховичского РОВД.