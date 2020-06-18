«Безопасные письма»: спасатели с заботой о людях пожилого возраста

В наше время весь социум молодого поколения сосредоточен в интернет пространстве. Однако наши родители, бабушки и дедушки по старинке отдают предпочтение печатной корреспонденции, газетам и письмам. Чтоб достучаться до людей «золотого» возраста лучше всего использовать личные беседы и письменную корреспонденцию.

Спасатели Пуховичского района обратились к пожилым людям, одиноким и одинокопроживающим через «безопасные письма», в которых смогли напомнить основные правила безопасности, соблюдение которых оградит от беды, сохранит здоровье и имущество.

Письма привлекают внимание к проблеме выжигания сухой растительности, напоминают о правилах безопасности при разведении костров и при эксплуатации печного отопления, а также рассказывают о преимуществах автономного пожарного извещателя и рекомендуют его установить. И что самое важное, напоминают номера служб спасения, позвонив по которым можно получить помощь в чрезвычайной ситуации.