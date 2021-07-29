Анализ дорожной обстановки свидетельствует, что на территории Минской области отмечается увеличение количества погибших и пострадавших в ДТП по причине лобовых столкновений.

Основными предпосылками совершения дорожных трагедий является нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения. Как правило, указанные происшествия влекут за собой значительную тяжесть последствий и имеют большой общественный резонанс.

К сведению, за 6 месяцев т.г. по причине нарушений водителями правил обгона на территории Минской области произошло 5 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 5 — получили травмы различной степени тяжести. Всего выявлено 1745 фактов правонарушений данного характера, водители привлечены к административной ответственности.

В целях профилактики ДТП по вышеуказанной причине, а также пресечения нарушений правил обгона, маневрирования, с 27 по 30 июля 2021 года Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию «Безопасный обгон».

В ходе профилактических мероприятий стражами дорог осуществляется негласный (смешанный) контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД с использованием транспортных средств ГАИ в стандартной (гражданской) окраске, а также технических средств фото- и видеофиксации выявленных нарушений. В первую очередь, под контролем аварийно-опасные участки дорог, места концентрации ДТП, в том числе по причине нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения.

ГАИ напоминает! Административная ответственность по ч.9 ст.18.13 КоАП Республики Беларусь, за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, влекут наложение штрафа в размере от 2 до 10 б. в. с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года или без лишения.

Водители! Обгон — опасный маневр и прежде чем его совершать – необходимо убедится в его безопасности. При этом выбирайте безопасную скорость движения и будьте всегда предельно внимательными за рулем!

ОГАИ Пуховичского РОВД